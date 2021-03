Crise du Covid oblige, la saison NBA est à nouveau chamboulée. Et si l’on connaît bien évidemment les dates concernant les playoffs, on ne savait rien encore de l’après-saison. C’est en partie réparé, puisque l’on a pris cette nuit les date concernant la Draft 2021.

Comme souvent, c’est Shams Charania qui a annoncé en premier l’information. Marc Stein a ensuite fourni le communiqué de la ligue :

The NBA announces that the the 2021 NBA Draft is July 29: pic.twitter.com/sGptctIlMp

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 29, 2021