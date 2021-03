Shawn Bradley, l'ancien pivot des Mavs et membre du cast de Space Jam, a été victime d'un grave accident à vélo et est désormais lourdement handicapé.

Les Dallas Mavericks ont communiqué une terrible nouvelle mercredi soir. Shawn Bradley, emblématique intérieur des années 90 en NBA, a été victime d'un grave accident à vélo et est désormais lourdement handicapé.

C'est Bradley lui-même qui a annoncé cette information par le biais de son ancienne franchise. Le pivot célèbre pour sa taille (2,29 m), sa propension à se retrouver du mauvais côté de dunks spectaculaires et sa participation au film Space Jam (l'un des Monstarz est modélisé d'après-lui), a été percuté par un véhicule en janvier dernier près de son domicile dans l'Utah.

S'il a survécu à l'accident, Shawn Bradley a dû être opéré de la colonne vertébrale et hospitalisé pendant près de deux mois. Il est aujourd'hui paraplégique et entame, de son propre aveu, une très longue période de convalescence et de travail pour tenter de retrouver un semblant de mobilité.

Bradley, 2e pick de la Draft 1993, est soutenu par ses proches, mais aussi par la franchise des Dallas Mavericks. Mark Cuban, le propriétaire, lui a exprimé toute son affection dans ce même communiqué.

"Nous sommes très attristés par ce qui est arrivé à Shawn Bradley. Shawn est un homme déterminé et qui s'est toujours battu. Nous lui souhaitons le meilleur et lui rappelons qu'il sera toujours un membre de la famille Mavericks".

Shawn Bradley, 49 ans, a joué pendant 12 ans en NBA, avec comme fait d'armes majeur un titre de meilleur contreur de la ligue en 1997.