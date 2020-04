S'il y a bien un homme pour effectuer des comparaisons en NBA, c'est Steve Kerr. Le coach des Golden State Warriors a côtoyé bon nombre de grands joueurs et d'acteurs majeurs de son sport tout au long de sa riche carrière. Il a été le coéquipier de Michael Jordan et Tim Duncan. Il a été le Président de Steve Nash. Et il a maintenant coaché Kevin Durant et Stephen Curry. Que des MVP. Dans tout ce beau monde, il y a un homme qui lui rappelle MJ sur un aspect particulier. Et c'est... Draymond Green. L'esprit compétitif de l'intérieur All-Star lui fait penser à celui du G.O.A.T.

“The fiery competitiveness is what’s different.”

“With Michael, with Draymond as a teammate or as a coach, you feel it. You hear it. You see it every day.”

Steve compares Draymond’s competitive spirit to Michael Jordan.

