Draymond Green avait eu un pressentiment pour la série des Warriors

Les Golden State Warriors capables de gagner 5 matches de suite ? Cette phrase aurait sûrement fait sourire beaucoup de gens la semaine dernière. Avec un début de saison catastrophique, la franchise californienne squattait la dernière place de la Conférence Ouest. C'est toujours le cas, mais la situation a tout de même changé. Car depuis, les Dubs ont enchaîné 4 succès de suite ! Mais de son côté, Draymond Green avait senti venir cette série. Devant les médias après la victoire contre les Phoenix Suns (106-95), l'intérieur des Warriors a raconté une anecdote.

"La semaine dernière, je parlais à Alec Burks et je lui disais que j'avais eu une épiphanie. Il m'a dit 'quoi ?'. Et j'ai été genre : 'j'ai eu une épiphanie, on va gagner 5 matches de suite' (rires). Sa réponse ? 'D'accord, cool'. Puis au dernier match, il est venu me voir et m'a lancé : 'on est à trois'. Je viens de le voir et maintenant on est à 4. De la pression pour demain contre les Dallas Mavericks ? Sous pression de quoi ? On a 9 victoires ! Pour mon épiphanie ? On a toujours 9 victoires", a ainsi confié Draymond Green.

Malgré les difficultés de Golden State, Draymond Green reste en tout cas un leader exemplaire. Dans son comportement, mais aussi son discours où il insuffle une vraie confiance à ce groupe. Et en attendant, malgré un bilan de 9 victoires pour 24 défaites, les Warriors ne comptent "que" 5 victoires de retard sur les Portland Trail Blazers, 8es.