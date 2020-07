Draymond Green glisse un nouveau tacle à Charles Barkley !

Entre Draymond Green et Charles Barkley, le feuilleton continue ! Ces dernières années, les deux hommes ont échangé de nombreuses amabilités. Loin d'être un fan des Golden State Warriors, le consultant de TNT a régulièrement critiqué l'équipe californienne, dont Green. De son côté, l'intérieur des Dubs n'a pas franchement sa langue dans sa poche. Du coup, dès que l'occasion se présente, Barkley ne se prive pas pour se moquer du triple champion NBA. Avec sa personnalité forte, le joueur de 30 ans lui a souvent répondu et l'a aussi attaqué en retour. Une brouille sans fin. Pourtant, une réconciliation semblait possible. En effet, à l'occasion d'un programme de TNT, ils vont collaborer ensemble. Mais il ne faudra pas compter sur Green pour faire un effort...

"Il ne figure pas parmi ma liste d'amis. Et je vais même dire mieux, ce n'est pas quelqu'un dont l'opinion compte à mes yeux. Donc il n'y a absolument pas besoin d'enterrer la hache de guerre entre nous", a lancé Draymond Green pour USA Today.

Piqué, Draymond Green veut faire taire les critiques

En plus de refuser de calmer le jeu, Draymond Green a donc glissé un nouveau tacle en direction de Charles Barkley. Dire d'un consultant que son opinion ne vaut rien, ça risque de piquer pour l'ex-joueur des Phoenix Suns...