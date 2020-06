LeBron James n'est pas le seul à être sorti de ses gonds après les propos de Drew Brees au sujet de Colin Kaepernick. Pour rappel, le quarterback star des New Orleans Saints avait expliqué comprendre le combat de son ancien homologue des 49ers, mais ne pas tolérer que l'on "manque de respect au drapeau".

CJ McCollum, l'arrière des Portland Trail Blazers, a regretté les propos de Brees, tout en mettant en avant ceux d'une autre star de NFL, Aaron Rodgers, des Green Bay Packers.

"On a besoin de plus de gens comme Aaron Rodgers et de moins de gens comme Drew Brees. L'ignorance n'est pas une excuse. Tu refuses de te dresser pour ces mêmes coéquipiers à qui tu fais des passes et lances la balle".

Stephen Jackson, très en vue en ce moment, a remercié Michael Thomas, le coéquipier de Brees chez les Saints, d'avoir critiqué les propos de son camarade.

"Drew, c'était un très mauvais timing. Tu joues et vis à New Orleans, avec tous ces noirs qui te soutiennent... Rends-toi compte du timing. Tu dois faire en sorte que tous tes coéquipiers blancs se sentent impliqués là-dedans, putain. Il faut en finir avec cette merde. Il n'y a pas d'entre-deux, pas d'amis qui tiennent.

Que Drew Brees aille se faire foutre ! Si tu n'es pas avec nous, c'est que tu es dans le camp d'en face. Tout ce cinéma où tu fais comme si tu nous soutenais, ça ne marche plus".

D'autres, comme Kelly Oubre, sont particulièrement déçus, tant ils appréciaient le joueur.

"Je suis de New Orleans et j'étais fan quand j'étais petit. Ça fait mal..."

Drew Brees s'est excusé dans un communiqué jeudi, mais le mal semble fait auprès de ses fans en NBA.