Duncan Robinson, le shooteur du Heat a évoqué la belle saison de sa saison et de l'influence de Bam Adebayo et Jimmy Butler en Floride.

Duncan Robinson est l'une des belles surprises de la saison en NBA. Titulaire avec le Miami Heat, le tireur d'élite a évoqué ceux qui sont, pour lui, les deux hommes forts du groupe, avant la rencontre de dimanche en prime time contre les San Antonio Spurs.

"Bam Adebayo a tellement progressé... Il est le coeur et l'âme de notre défense. Ce que fait Bam est énorme pour nous. Il a haussé le ton, vraiment. Evidemment, il y a aussi le leadership de Jimmy Butler qui est super depuis le début de la saison. Il donne le ton des deux côtés du terrain par son intensité physique. On le suit tous. Jimmy Butler est une superstar dans cette ligue. Il est aussi capable de créer en attaque. Pour moi, il est certain qu'il sera à nouveau All-Star cette saison".

Néanmoins, Duncan Robinson ne pense pas que le futur MVP de se trouve en Floride.

"Il est difficile de penser à quelqu'un d'autre que Giannis Antetokounmpo à l'heure actuelle. Il l'a gagné la saison dernière et il est encore meilleur cette année."

