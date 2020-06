Boycott de la saison : L’agent de Dwight Howard obligé de clarifier les propos du joueur

Les joueurs NBA ne sont pas divisés mais ils affichent des positions différentes depuis quelques jours. Il y a ceux qui veulent boucler la saison et ceux qui estiment qu’il est plus important de mener la lutte contre les discriminations – justement en boycottant a reprise de la compétition. Dwight Howard figure dans la deuxième catégorie. Et il a tenu à le faire savoir. Le pivot des Los Angeles Lakers a posté un long communiqué pour expliquer qu’il était prêt à se sacrifier pour la cause. Des propos sur lesquels son agent Charles Briscoe s’est senti obligé de revenir.

« Cette déclaration était au sujet du racisme et des injustices sociales. Tout le monde se demande est-ce qu’il faut jouer ou non au basket en ce moment. Il n’a pas dit qu’il ne fallait pas jouer. Il dit simplement qu’il ne faudrait pas enlever de la couverture médiatique à ce qui se passe actuellement dans le pays.

Le basket, c’est juste un sport après tout. Ce qui se passe dans la rue, avec des gens qui meurt, c’est réel. Sa déclaration n’avait rien à voir avec le sport. »

Ce qu’il faut comprendre, c’est que si la majorité des joueurs décident de reprendre, Dwight Howard sera sans doute aussi de la partie. Comme l’a dit Patrick Beverley « si LeBron James joue, tout le monde joue. »