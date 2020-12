Dwight Howard, le déclic à l’origine de son renouveau

Dwight Howard a redoré son blason l'an dernier aux Los Angeles Lakers. Après une période très compliquée dans sa carrière, l'intérieur a démontré qu'il pouvait encore jouer un rôle important en NBA. Il a été, sans aucun doute possible, un membre précieux pour les Angelenos dans la conquête du titre.

Mais pour retrouver ce niveau, le vétéran a dû faire le deuil de son ancien statut : celui de star. Signé par les Philadelphia Sixers pour la saison à venir, l'ancien du Orlando Magic a eu un vrai déclic au moment de débuter l'exercice précédent avec les Lakers.

"Avant le début de la saison avec les Lakers l'an dernier, j'ai pris un engagement envers moi-même : peu importe ce que j'allais devoir faire pour l'équipe, j'allais l'accepter. Et je savais que les gens allaient avoir une idée reçue à mon sujet, sur ma personnalité sur et en dehors du parquet.

Je voulais simplement changer cette vision de moi, et montrer qui j'étais vraiment tous les jours. J'ai sacrifié des choses, dont tu as envie en tant que joueur, comme un gros temps de jeu, un gros rôle et de grosses statistiques.

Mais pour permettre à notre équipe de gagner, je devais simplement être Dwight. J'étais largement suffisant. Je n'avais pas besoin de marquer 30 points pour aider l'équipe à gagner. Je n'avais pas besoin d'être toujours sur le terrain. Il fallait simplement le bon état d'esprit", a ainsi raconté Dwight Howard pour le Sixers Wire.