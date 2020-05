Dwight Howard a appris le décès de la mère de l'un de ses enfants il y a quelques semaines et n'a pour le moment pas du tout la tête au basket.

Les temps sont durs pour beaucoup de gens, mais au sein de la communauté NBA Dwight Howard et l'un de ses enfants ont vécu un drame ces dernières semaines. Le pivot des Los Angeles Lakers a expliqué cette semaine sur ESPN que la mère de son fils David, 6 ans, était décédé récemment des suites d'une crise d'épilepsie, à Calabasas, là où Kobe Bryant a également perdu la vie au mois de janvier.

Howard a évoqué le décès de son ex-compagne Melissa Rios, et le chamboulement que cela avait provoqué chez lui. Même s'ils étaient séparés depuis plusieurs années, "D12" avait prévu d'inviter la jeune femme de 31 ans à passer le confinement avec David, lui-même, et ses autres enfants dans sa maison d'Atlanta pendant la crise sanitaire.

"Il est très difficile pour moi de trouver comment parler de ça avec mon fils. Je me suis aperçu que chaque moment compte et qu'il faut être reconnaissant d'être en vie. On prend trop de choses pour acquises".

Dwight Howard et son fils ont assisté à l'enterrement au Nevada il y a quelques semaines. L'ancien meilleur défenseur de l'année et star du Orlando Magic a précisé que sa priorité du moment n'était pas de jouer au basket, mais de s'occuper de son fils, ce qui est bien compréhensible. Il ne reprendra pas l'entraînement avec les Lakers ce week-end, au contraire de la plupart de ses partenaires.

Avant l'interruption de la saison et ce drame personnel, Dwight Howard était sur une pente ascendante avec les Los Angeles Lakers. Il tournait à 7.5 points et 7.4 rebonds et 1.2 contre de moyenne en 19 minutes par match.