Les Los Angeles Lakers ont donné une dernière chance à Dwight Howard, alors que l’ancien pivot All-Star ne suscitait plus vraiment l’intérêt des franchises NBA, et le pivot l’a parfaitement saisi. Signé juste avant le début de la saison, à la suite de la blessure de DeMarcus Cousins, D12 avait promis qu’il était prêt à endosser n’importe quel rôle. Par précaution, son contrat n’était que partiellement garanti. Il avait jusqu’au 7 janvier pour faire ses preuves. Ses performances et son attitude ont donné raison aux dirigeants et au joueur.

En effet, les Angelenos ont décidé de prolonger Howard jusqu’à la fin de la saison. Logique vu ses prestations. Le vétéran de 34 ans a embrassé son statut de back-up et il s’est même montré à son aise. Il compile 7,1 points, 6,8 rebonds et 1,4 block de moyenne en seulement 19 minutes ! Le tout à 73% de réussite aux tirs.

Dwight Howard ne fait pas d’histoire. Il défend, il prend des rebonds, pose des écrans et roule fort vers le cercle. Tout ce que les coaches lui demandent. Il a bien mérité son contrat.

