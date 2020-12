Dwight Howard pris dans une sombre affaire judiciaire impliquant des serpents

Quand il ne joue pas au basket, Dwight Howard a tout de même le chic pour se mettre dans des situations délicates. Selon TMZ, le voilà poursuivi en justice par deux anciennes employées. Elles réclament 50 000 dollars pour services rendus et impayés… Et la nature des services en questions est pour le moins étonnante.

D12 avait embauché Armica Nabaa et Kamisha Shelman pour gérer ses tâches administratives en décembre 2018. Sauf que, en réalité, au-delà de leurs fonctions, les deux femmes devaient aussi s’occuper de la collection de serpents exotiques de l’ancien All-Star.

Un rôle qu’occupait autrefois le majordome et assistant de Dwight Howard, renvoyé et donc remplacé par Nabaa et Shelman. Elles aussi ont fini par être licencié. En janvier dernier. Mais donc sans avoir été payées. Elles demandent donc réparation. L’une d’entre elles prétend aussi avoir eu un impact dans la signature du vétéran aux Los Angeles Lakers la saison dernière.