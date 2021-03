Une bague, une embrouille et une expulsion : soirée chargée pour Dwight Howard

La définition d’un ascenseur émotionnel. En début de soirée, hier, Dwight Howard recevait sa première bague de champion NBA glanée avec les Los Angeles Lakers en octobre dernier. Quelques minutes plus tard, il se faisait renvoyer au vestiaire alors que la partie venait presque de commencer. Le pivot des Philadelphia Sixers a été expulsé après avoir « bousculé » Montrezl Harrell alors que les deux hommes rejoignaient leur banc à l’issue du premier quart temps.

Si le geste n’est pas méchant, il n’est pas très malin non plus. En effet, à peine une minute auparavant, D12 avait hérité d’une première faute technique pour un accrochage avec ce même Harrell. Il voulait peut-être envoyer un message en le percutant légèrement au moment d’aller s’assoir mais ça ne servait à rien.

« J’ai trouvé que c’était une attitude vraiment égoïste », remarquait son coach, Doc Rivers , évidemment déçu. « Vous avez déjà pris une technique, vous ne pouvez pas en prendre une autre. Il faut plus de discipline. Je sais qu’il y avait beaucoup d’émotion. Mais c’est notre seul pivot et il s’est fait éjecter. Je ne suis pas content. C’est un vétéran. Il faut plus de discipline. »

Les Sixers ont transféré Vincent Poirier et Tony Bradley hier soir. Joel Embiid est encore à l'infirmerie. Il leur reste donc uniquement Dwight Howard comme vrai poste cinq. Il ne débutait pas dans le cinq majeur pour autant, Rivers optant pour un groupe de petite taille avec Mike Scott. Sorti du banc, Howard a inscrit 6 points en 6 minutes avant de se faire sortir. Difficile de savoir ce qui a provoqué la petite embrouille avec Harrell.

« Je ne sais pas et honnêtement je m'en fous », avouait l'intérieur des Los Angeles Lakers. « Je ne recule devant personne, je ne vais laisser personne me pousser ou me manquer de respect. Ce n'est pas dans mon ADN et ça ne le sera jamais. »