Dwyane Wade ne laisse rien passer à son fils dans un 1 vs 1 intense !

Dwyane Wade sait que ce ne sera pas simple pour son fils Zaire s'il espère faire une carrière professionnelle. Au même titre que son ami Bronny James, un peu en avance sur les temps de passage, Zaire Wade sera ciblé et les comparaisons avec sa légende de père lui rendront la tâche compliquée. Le garçon, qui a quitté la Sierra Canyon High School cette année et cherche une université, a un petit avantage sur d'autres. Il peut disputer des un-contre-un intenses avec Dwyane Wade.

Dans une vidéo postée ce week-end, on voit le père et le fils y aller franco sur des duels joués avec des possessions de 5 secondes. Le old man game de l'ancienne superstar du Miami Heat semble particulièrement agacer sa progéniture et on y voit quelques échanges savoureux...

"Tu veux me battre ? Viens me battre, je ne vais pas te laisser gagner ! Tu as envie de gagner facilement ? " "Tu as gagné sur un post-up, félicitations..." "Je n'ai jamais joué au basket en faisant seulement des jump shots, va regarder les vidéos..." "Tu as fait le plus de post-up que j'ai jamais vu" "Ouais et alors ? J'ai aussi mis le plus de points que tu as jamais vu".

On a hâte de voir les un-contre-un entre LeBron James et Bronny dans quelques années lorsque le "King" aura pris sa retraite. Ou alors qu'ils joueront pour la même équipe en NBA...

Bronny James donne le top 5 de ses joueurs préférés en NBA