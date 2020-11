Les Wolves envoient deux jeunes aux Knicks contre Ed Davis

On espère qu’Ed Davis n’avait pas déjà pris la direction de New York. Alors qu’il avait été transféré du Jazz aux Knicks il y a deux jours, il ne portera finalement pas la tunique de l’équipe de « Big Apple. » En effet, il est à nouveau échangé. Cette fois-ci aux Minnesota Timberwolves, comme l’annonce Adrian Wojnarowski.

Minnesota is trading Omari Spellman and Jacob Evans and a future second-round pick to New York for F Ed Davis, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020