Les Grizzlies et les Knicks ont été sanctionnés par la NBA après le début de bagarre qui a éclaté à la suite d'un vilain geste d'Elfrid Payton.

Elfrid Payton a craqué lors de la fin de match entre New York et Memphis. Le meneur n'a pas apprécié que Jae Crowder tente un step-back à trois-points à 48 secondes du buzzer. Alors il s'est rué sur le joueur des Grizzlies, le coude en avant, pour le balancer dans les tribunes. Un vilain geste qui a provoqué une altercation entre les deux équipes. Payton mais aussi Crowder et Marcus Morris ont été éjectés par les arbitres sur le coup. La NBA a désormais ajouté des sanctions supplémentaires.

Payton a été suspendu une rencontre. Mais il n'est pas le seul. Au final, deux joueurs des Grizzlies manqueront aussi un match. Il s'agit de Jaren Jackson Jr et Marko Guduric, coupables d'avoir quitté banc pendant le début de mêlée. Un geste qui entraîne une suspension automatique. C'est un coup dur pour les Grizzlies qui luttent pour une place en playoffs à l'Ouest. L'absence de Jackson Jr va peser.

Jae Crowder a écopé de 25 000 dollars d'amende pour son rôle dans l'altercation. Soit 10 000 de moins que Marcus Morris, qui a tenu quelques propos déplacés (il a comparé l'attitude de Crowder a celui d'une "gonzesse") après la rencontre.

Via ESPN