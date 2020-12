Elie Okobo à Brooklyn, le Français va essayer de convaincre Steve Nash

On était un peu tristes de voir Elie Okobo coupé par les Phoenix Suns il y a quelques jours. Le meneur français avait pourtant montré des choses intéressantes en Arizona lorsque l'opportunité lui avait été donnée pendant deux saisons. Bonne nouvelle, le Bordelais va avoir l'opportunité de rester en NBA.

Selon The Athletic, Elie Okobo vient de s'engager avec les Brooklyn Nets. On ne connaît pas encore la nature du contrat ou même s'il ne s'agit pas simplement d'une invitation au training camp. Dans tous les cas, il y a une place à se faire au sein du backcourt de l'un des prétendants au titre à l'Est. Rien que ça, c'est une occasion en or à saisir pour l'ancien Palois, drafté en 31e position en 2018.

Chez les Nets, Kyrie Irving sera évidemment titulaire au poste 1, avec Spencer Dinwiddie en back up. Derrière, Tyler Johnson est capable de jouer meneur, mais est davantage un puncheur au poste 2. Elie Okobo peut parfaitement trouver un rôle de troisième meneur à Brooklyn, ce qui serait une superbe situation en début de carrière.

Avec les Suns, Okobo a été un peu moins utilisé la saison dernière par rapport à sa saison rookie, avec 13 minutes de temps de jeu et une seule apparition lors du run de Phoenix dans la bulle de Disney World.

Elie Okobo, 23 ans, a disputé 108 matches en 2 ans en NBA avec Phoenix.

