En bref en NBA : Carlisle roi de Tik Tok, Caruso GOAT du merch’, fallait pas insulter Kobe…

Merci Gilbert !

Les analytics, mal comprises et exploitées sans des joueurs supérieures, ça peut amener à du basket particulièrement moche :

« Quand il n’y a que peu de Ray Allen mais que tout le monde prend des tirs à la Ray Allen, c’est du mauvais basketball »

Y a plus de respect

Donc Mark Jackson a osé remettre en cause la difficulté du taf d’un mec qui était capable de faire tourner une balle sur une brosse à dent tout en se lavant les chicots ?

GOAT debate

Est-ce que Michael Jordan bossait son jeu en matant des documentaires sur Jordan ? Je crois pas, non…

LeBron James doing some ‘homework’ 3 days after winning the NBA Championship. pic.twitter.com/JDsXqxb3tm — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 15, 2020

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs)

Osez nous dire que Rick Carlisle n’est pas le meilleur coach de la ligue après ça ? Ah, et Russell et cie, cherchez pas à jouer les fashionistas avec vos tenues, vous ne pouvez pas tester Slick Rick.

That feeling when you assemble the most efficient offense in NBA history pic.twitter.com/L7iCthgIXg — Ryan Mainville (@RyanMainville) October 15, 2020

Pas mal, mais pas aussi beau que le pétage de plomb de celui qui tient le podcast des Rockets quand Caruso a passé 16 points contre Houston. En voici un somptueux remix.

DeMarcus Cousins s'est rappelé à notre souvenir avec une vidéo de lui en train de s'entrainer. Mon dieu, on avait oublié que les Lakers avait aussi ce monstre dans leur roster… Imaginez 3 secondes que le gars ne se soit pas blessé et qu'il ait pu prendre part aux playoffs avec sa team. Ouais, voilà, on est d'accord…

La démocratie en marche, 11h pour pouvoir voter.

Si un jour on nous avait dit que quelqu'un dirait qu'une franchise avait dix ans d'avance en sélectionnant Bargnani … Remarque ça aurait été plus probable que de penser que cette personne aurait raison. Et pourtant, l'analyse de David West est très intéressante.

Rumeur : Bogdan Bogdanovic serait sur les tablettes des Milwaukee Bucks. Why not.

Anthony Davis va opt out et résigner avec les Lakers. Ouais, rien de bien nouveau. Ses options niveau tunes ? 2 ans et 63 millions, 3 ans et 106 millions ou 4 ans et 146. Ca donne le vertige hein ?

Et si on remplaçait les animaux des zoos, par des robots ?

Selon Ian Bagley de SNY, les Knicks, les Sixers et les Bucks seraient en train de montrer des propositions de trade.

Le légendaire batteur Bernard “Pretty” Purdie revend sa collection privée de vinyls ! Un occasion inespérée d’ajouter une part d’histoire à votre discothèque.

Rage : Magnifique craquage du gars qui fait le podcast Miami Heat Beat. Il kiffe LeBron et son immense talent, mais visiblement que le King demande du putain de respect, ça passe pas…

Alex Caruso est le nouveau GOAT du merchandising. Le chauve est l’avenir de l’homme.

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs)

LaMelo Ball a discuté avec les Knicks et les Warriors. Voilà, c’est tout. Comment ça vous vous en cognez ?

La nouvelle technique de Trump pour essayer de récupérer des votes de la communauté afro-américaine ? Le black face numérique.

Kyle Kuzma intéresse quelques teams visiblement. Et il pourrait tester le marché.

Snoop Dog et Shannon Sharpe sont super chauds à l'idée de voir débarquer Bradley Beal aux Lakers.

aux Lakers. Quand tu crois avoir réussi à choper son 06, mais que c’est une voix de daron qui décroche.

Dans la série des infos mouillées, les Warriors seraient vraiment intéressés par Dwight Howard . Ah on vous l'avait déjà dit ? C'est pas faux.

La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus d'arbres au Sahara et au Sahel qu'on ne le pensait. La mauvaise, c'est qu'à force on en aura autant qu'eux.

Vanessa Bryant s’est fait un nouveau tatouage.

Un mec aurait insulté Kobe en plein milieu de la manif pro Lakers après le titre. Soit le gars est maso, soit complètement con. Soit les deux.

Dude said “Fuck Kobe” during a Lakers celebration... Never disrespect the GOAT in LA unless you want to get ya ass beat pic.twitter.com/LyB08qCp5P — Lakeshow (@CountOn24) October 13, 2020

La fille de LeBron a donc une réplique en « miniature » de la maison familiale au fond du jardin. Tout cela est évidemment normal.

.@KingJames' daughter Zhuri got her own mini house as a birthday gift. She had to clean the floors after LeBron walked in with his shoes on 😂 pic.twitter.com/4t46nda0cK — SportsCenter (@SportsCenter) October 13, 2020

Fausse bonne idée

Mike D’Antoni pourrait rejoindre les Brooklyn Nets en tant qu’assistant de Steve Nash. Ouais, bah moi, ça me fait bizarre d’écrire ça. Y’a un côté un peu gênant. D’Antoni a connu ses plus belles années aux Suns quand il coachait Nash. Alors bon, être maintenant à ses ordres alors que le gars est coach rookie, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça pue la situation de merde.

Mike D’Antoni and Phil Handy are both potential candidates to join Steve Nash’s coaching staff in Brooklyn, according to a source. — Frank Isola (@TheFrankIsola) October 14, 2020

On a les fans que l’on mérite…

Les Warriors ont toujours une longueur d’avance.

Mais Luka n’est pas loin.

Cowboy

L’attitude des Lakers pendant ces playoffs l’a une nouvelle fois démontré, les relations joueurs/arbitres sont suffisamment compliquées en général pour qu’on ne mette pas en avant les quelques moments de complicité qu’ils vivent parfois. Ici, un très beau moment d’abandon de Derek Fisher qui se laisse amoureusement chevaucher.

Manquait plus que la petite claque sur le postérieur pour pimenter un peu cette belle démonstration d’amour.