En bref en NBA : D-Wade photobomb des mariés, Rondo s’éclate, Lillard est trash

Texas Love

On peut dire ce qu’on veut sur Daryl Morey, et sur les performances en playoffs de sa franchise. Mais pendant son passage de 13 ans à Houston, les Rockets ont été la seule équipe de la ligue à finir chaque saison au-dessus des 50% de victoires. Les Spurs y étaient presque aussi, mais ils ont fini le dernier exercice à 32-39. San Antonio, justement, est la seule équipe à avoir un meilleur pourcentage de victoires en cumulé sur la période que l’ancienne équipe de Morey. Personne en NBA n’a fait mieux.

C’est trop mignon

D-Wade a photobombé sans faire exprès une demande en mariage et la suite ressemble à un téléfilm de milieu d’après-midi sur M6 :

Au moins, elle n’a pas dit non. Parce que la dernière fois qu’un Heat a été impliqué dans une demande en mariage, y a eu un énorme block. Et c’est pas Shaq qui l’a mis, ce coup-ci :

Breaking News!

Les Clippers seraient « heureux » de la nomination de Tyronn Lue au poste de Headcoach. Selon des sources internes anonymes, Kawhi Leonard aurait même souri en apprenant l’annonce. Mais à ce moment-là, il était pieds nus, donc il est possible qu’une interférence avec son chat (dont le nom pourrait être éventuellement KingJamesIsABitch selon des sources proches de la SPA de LA) au niveau de la voûte plantaire aurait pu également provoquer ce sourire. A suivre.

Logique de milliardaire

On apprend que le proprio des Rockets voulait absolument se débarrasser du contrat de Chris Paul, un des pires de l’histoire selon lui avec entre 35 et 41 millions la saison sur 3 ans. Donc, à la place, il a fait venir Westbrook qui lui touchera entre 38 et 44 millions sur la même période. La logique parfois…

Ah oui, Fertitta a racheté les Rockets pour 2,2 milliards en 2017 à Leslie Alexander. C’est ce dernier qui aurait permis à CP3 de signer ce joli contrat. Ah le concours de teub entre milliardaires, c’est quelque chose !

Big One

N’allez pas parler à Damian Lillard d’aller s’associer avec des grands joueurs pour chercher un titre. Ou plutôt, si, allez-y. Car ses réponses quand on lui parle d’aller former un Big 2, Big 3 ou une Super Team ailleurs, sont vraiment priceless

Euh…

Sinon, l’ancien préparateur physique des Denver Nuggets a 52 ans et un pourcentage de masse grasse encore moins élevé que celui des victoires des Sixers lors de leur mise en place du Process.

Nous n’en tirerons aucune conclusion sur les produits qui peuvent circuler dans tous les sports au niveau professionnel.

Le chiffre

Personne n’a oublié les 81 points hallucinants de Kobe Bryant face aux Raptors. Et certainement pas Chris Bosh. Mais ce que l’ancienne star de Toronto a encore moins oublié, c’est que dans l’histoire y a un chiffre encore plus flippant : 55. 55 points en une mi-temps…

Chris Bosh on Kobe's 81-point night "He scored 55 in the second half. That's the staggering stat." — @chrisbosh pic.twitter.com/i6HU9kcXJv — Club Shay Shay (@ClubShayShay) October 13, 2020

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

LaMelo Ball vient de signer chez Puma pour quelques millions de dollars. Et après, vous voulez que ces mecs de 18 piges ne pètent pas un cable… Remarque lui, avec sa famille, il est tombé dans la folie ambiante assez jeune. Avec un peu de chance, il est immunisé.

vient de signer chez Puma pour quelques millions de dollars. Et après, vous voulez que ces mecs de 18 piges ne pètent pas un cable… Remarque lui, avec sa famille, il est tombé dans la folie ambiante assez jeune. Avec un peu de chance, il est immunisé. Marreese Speights a pris la sauce pour avoir partagé ce meme ci-dessous. Il s'explique ici.

Spencer Dinwiddie a des fourmis dans les jambes visiblement.

a des fourmis dans les jambes visiblement. Après Mike D’Antoni qui pourrait rejoindre Steve Nash aux Nets et Jason Kidd qui fait l’assistant aux Lakers, c’est au tour de Dave Joerger , lui aussi ancien headcoach, de rejoindre un confrère. Il sera l’assistant de Doc Rivers au Sixers.

Rappel, Tim Duncan était à un tir miraculeux d’être, comme MJ, à 6-0 en Finales NBA. Bon et à 16 pts près de LeBron dans le 4e et à un rebond près de Chris Bosh également…

était à un tir miraculeux d’être, comme MJ, à 6-0 en Finales NBA. Bon et à 16 pts près de LeBron dans le 4e et à un rebond près de Chris Bosh également… Dion Waiters n’est clairement pas tout seul dans sa tête…

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Le Tik Tok du jour : Rajon Rondo

Joe Johnson… 39 ans… sans club mais avec Six Pack

Le son du jour : Black Thought “Streams Of Thought Vol.3”

RIP

Repose en paix, BJ Johnson. Pas forcément la personnalité la plus connue de la NBA, mais une personnalité qui méritait d’être connue vu les hommages rendus. Dont celui, très touchant, d’un Jamal Crawford que Johnson a beaucoup aidé, alors même qu’ils n’étaient pas dans la même équipe.