En Bref en NBA : D12 troll ou inculte, les fans de Kobe arnaqués, RIP Diego, Bronny le présu

Dans la famille “je veux me faire passer pour un historien du jeu”, Dwight Howard a fait fort cette semaine. A peine arrivé à Philly, D12 a expliqué qu’il était heureux de pouvoir jouer dans une équipe dont son idole Wilt Chamberlain a porté le maillot. Alors, passons le fait qu’il idolâtre un joueur qui a joué son dernier match pro 12 ans avant sa naissance. Ce n’est pas le premier. Mais normalement, tous les connaisseurs du jeu savent que Chamberlain a joué 5 ans aux Lakers et même été sacré champion avec eux. Soit “D12” a été pris en flagrant délit d’inculture, soit il trolle méchamment l’équipe qu’il vient de quitter une deuxième fois...

Il y a quand même des jours où c’est dur de ne pas avoir honte de son pays.

Si vous n’avez pas rendu tous vos boyaux sur la vidéo précédente, vous pourrez finir de vomir en apprenant que des gars ont fait un scam en exploitant le décès de Kobe Bryant. En gros, les fans de Kobe pouvaient commander gratuitement une fiole de CBD qui aurait soi-disant aidé le Laker à gérer une blessure. Il fallait juste payer la livraison… Et deux semaines après, ils ont vu leur carte être débitée de 101 dollars. La fdputerie vraie…

Kobe Bryant fans are messaging his wife, Vanessa, on a free bottle of CBD oil ail they were promised but got charged $101 instead.

She responds with: “Why would we sell CBD? #SCAM...This is crazy. What a SCAM...Some people actually believed this? 🤦🏻‍♀️”

Be cautious Lakers fans. pic.twitter.com/zW85rql6lh

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 26, 2020