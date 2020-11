En bref en NBA : Drummond nouvelle gâchette à 3-pts, Stephenson est chelou, Maravich est hors norme

Définitivement le monde ne tourne plus rond ! Même Dédé Drummond se met à enquiller à 3-pts !! Heureusement il reste des gars surs comme Lance Stephenson et Mike Beasley. Eux ne changent pas. Ah oui, sinon, vous savez à quelle moyenne aurait tourné Pistol Pete Maravich s'il y avait eu une ligne à trois-points à son époque ? Accrochez-vous...

Monde à l'envers

John Wall, James Harden, Michael Beasley, Andre Drummond et P.J. Tucker ont participé à un petit pick-up game à Miami il y a quelques jours. C'est toujours marrant de voir les mecs motivés comme ça, surtout les revenants comme Wall ou les gars comme Beasley qui n'ont officiellement pas de club. On a retenu quoi des quelques images ? Bah, que James Harden donne toujours un sentiment de facilité déconcertant, que John Wall est de retour au top, que Mike Beasley a toujours une énorme gueule qu'il ne ferme jamais et que Andre Drummond se met à shooter à trois-points ! OUI, OUI, vous avez bien lu. Dédé à 3-pts ! Et pas qu'un peu ! Et tout ça avec un petit short en plus (ça rend l’exploit encore plus chaud - NDLR). En fait 2020 c'est juste le Upside Down world de Stranger Things non ???

Meilleur attaquant de l’histoire ?

On ne se rend pas compte à quel point Pistol Pete Maravich était fort et en avance sur son temps. Cette petite vidéo est éloquente. Bill Walton y explique que l’ancien coach de LSU, Dale Brown, a calculé ce qu’auraient donné ses stats s’il y avait eu la ligne à trois-points. Pour rappel, le meilleur scoreur de l’histoire de la NCAA tournait à 44,2 pts de moyenne sur trois ans (à l’époque, les première année jouaient un autre championnat).

On ne sait pas si vous êtes prêts, mais Brown a calculé que Maravich aurait tourné à 13 paniers à trois-points par match… Ce qui signifie autant de points de moyenne en plus. Total qui n’a strictement aucun sens (si tant est que sa moyenne réelle en a un) : 57 points par match sur trois ans. Allez, bonne soirée…

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

Tyler Herro est de retour au taf. Il était temps car on l’a un peu trop vu sur les plages avec sa belle ces derniers temps. Alors, bon, en temps normal, on aurait laissé passer, mais en mode confinement avec 6°C au thermomètre, ça tend nettement plus !

est de retour au taf. Il était temps car on l’a un peu trop vu sur les plages avec sa belle ces derniers temps. Alors, bon, en temps normal, on aurait laissé passer, mais en mode confinement avec 6°C au thermomètre, ça tend nettement plus ! Il n’y a pas d’âge pour être une punchlineuse et Greta Thunberg a signé le headshot du jour. Donald Trump n’a toujours pas compris d’où est parti le coup.

a signé le headshot du jour. n’a toujours pas compris d’où est parti le coup. Giannis a partagé une jolie vidéo “inspirational” comme on dit aux States. Avec une petite phrase type mantra qui va bien : “I miss it.. Never take it for granted.” Voilà, ça c’est de l’attitude de MVP ! Même si cette phrase a déjà été utilisée 1457822545 fois. L’originalité, c’est pas obligé. L’originalité, c’est même surcoté.

a partagé une jolie vidéo “inspirational” comme on dit aux States. Avec une petite phrase type mantra qui va bien : “I miss it.. Never take it for granted.” Voilà, ça c’est de l’attitude de MVP ! Même si cette phrase a déjà été utilisée 1457822545 fois. L’originalité, c’est pas obligé. L’originalité, c’est même surcoté. Le prospect Payton Prichard a du game quand même.

a du game quand même. Imaginez la suavité incomparable et l’élégance de Sade orchestrées par Kaytranada ? Pas besoin d’imaginer en fait, Kaytranada a fait le job pour nous.

? Pas besoin d’imaginer en fait, Kaytranada a fait le job pour nous. La parole la plus sensée du jour : Blake Griffin.

i really appreciate your confidence in me man but i don’t think i can play qb https://t.co/MYNzF49xOV — Blake Griffin (@blakegriffin23) November 5, 2020

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Ja Morant kiffe ses nouvelles sneakers.

kiffe ses nouvelles sneakers. Ça a failli être l’instant bonne humeur du jour dans ce marasme américain, mais non l’onglet pornhub ouvert soi-disant par mégarde par CNN est un faux. Dommage.

Michael Beasley est toujours aussi chaud on dirait. Mais il ressemble de plus en plus à Delonte West.

est toujours aussi chaud on dirait. Mais il ressemble de plus en plus à Delonte West. On était plutôt fan de Vincent Gallo (aka Prince Vince pour les anciens, les très, très anciens), avec sa gueule de Dalton un peu paumé et son magnifique film Buffalo 66. Il semblerait qu’il soit depuis totalement parti en vrille. Le mec est visiblement devenu un fervent supporteur de Donald Trump et balance des phases encore plus misogynes que… bah que Trump, justement.

(aka Prince Vince pour les anciens, les très, très anciens), avec sa gueule de Dalton un peu paumé et son magnifique film Buffalo 66. Il semblerait qu’il soit depuis totalement parti en vrille. Le mec est visiblement devenu un fervent supporteur de Donald Trump et balance des phases encore plus misogynes que… bah que Trump, justement. L’hyperactivité est une vraie maladie. La preuve.

Si vous aviez hâte de retrouver Johnny Depp dans la série Les Animaux fantastiques, vous pouvez laisser tomber. Suite à son procès en diffamation perdu contre le journal anglais The Sun qui l’avait accusé de violences conjugales , il vient de se faire débarquer de la franchise par Warner Bros.

dans la série Les Animaux fantastiques, vous pouvez laisser tomber. Suite à son procès en diffamation perdu contre le journal anglais The Sun qui l’avait accusé de violences conjugales , il vient de se faire débarquer de la franchise par Warner Bros. C’est nous ou LeBron est super mal fait ??

.@kingjames had to try and cop the LeBron 18 "Los Angeles by Day" 😂 pic.twitter.com/g8h2dyL6Nl — B/R Kicks (@brkicks) November 6, 2020

Mauvais perdant

Nous avons tous déjà rencontré ce genre de mec dans un gymnase ou sur un playground. Plusieurs équipes sur le côté. Ca joue intense, c’est serré. Et puis une équipe perd. Forcément, ça fout les boules de ne pas gagner. Surtout si derrière faut attendre 30 min pour prendre la gagne car 2 ou 3 teams sont déjà sur les rangs. Mais le pire du pire qui peut vous arriver, c’est qu’il n’y ait qu’une balle et que le propriétaire de celle-ci soit dans la team qui vient de perdre. Mauvais perdant, le gars prend sa balle et se barre. Foutant irrémédiablement tous les ballers dans la merde. Et bien Isaiah Thomas a comparé cette situation bien connue de tous les ballers aux élections présidentielles qui se déroulent actuellement aux US, avec qui vous savez dans le rôle du mauvais perdant. Assez bien vu.

Trump is the type that when he lose at open gym he’s taking his ball and leaving LOL. — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) November 5, 2020

Showtime

Ok la NBA, c'est pas mal, mais le vrai spectacle en basket, c'est les bancs de coaches d'Europe de l'Est ?

Préméditation

Tiens tiens... Un p’tit dossier vient de refaire surface. On y voit quelques photos de Steve Nash, Kevin Durant et des joueurs des Brooklyn Nets… en 2017 ! Rappelons qu’à cette époque, KD était encore aux Golden State Warriors et que Steve Nash n’avait (officiellement) aucunement l’intention de coacher un jour. Mouais… on y voit plus clair ! En fait TOUT était déjà prévu !! Le plan était fomenté de longue date ! Toute cette mascarade était préméditée ! ARRGGGGG ! AU COMPLOOOOOOT ! #craquageduvendredi #surchargepostbouclageassumée

Steve Nash training #Nets Sean Kilpatrick and Caris LeVert. Kevin Durant too. pic.twitter.com/xHhGU0kefP — Anthony Puccio (@APOOCH) August 9, 2017

I believe I can fly

Toi aussi tu voudrais pouvoir t'entraîner comme Cassius Stanley et enchaîner les tomars pépère. Bah ouais, le monde est injuste.

Souvenir…

Il y a 24 ans jour pour jour, Kobe Bryant scorait ses premiers points en NBA…

24 years ago today, the Mamba scored his first point in the NBA 🙏 First of many. (via @Lakers)pic.twitter.com/vfqRQDSZ4L — Bleacher Report (@BleacherReport) November 5, 2020

Le mec qui prépare un comeback, sans qu’on sache vers quoi

Si jamais vous vous demandiez ce que devenait Lance Stephenson (si, si, on sait que vous vous le demandiez, faites pas les innocents, on vous a grillés) et bien sachez qu’il taffe comme un dingue… même si on ne capte pas trop ce qu’il fait.

Voir cette publication sur Instagram Grinding 👀 #bornready #nyc @mike__atkinson_ #dojo Une publication partagée par Lance Stephenson (@stephensonlance) le 4 Nov. 2020 à 1 :09 PST

Ce qu’on aurait vraiment voulu voir, c’est la vidéo où il descend du truc...

Le moment gênant

On est retombé sur cette vidéo et impossible de ne pas se marrer en voyant comment Derrick Rose cherche à marquer ses distances avec tous les autres gars à côté de lui. Dwight Howard est à 1000% et D-Rose le regarde en mode “Vas-y fait le clown, mec. Moi je viens de Chicago, on fait pas ces conneries là.”

Voir cette publication sur Instagram Didn’t want anything to do with that 🤣😂 Via @pooh.drose1 Une publication partagée par NBAmemes (@nbamemes) le 1 Nov. 2020 à 12 :19 PST

La bonne vibe du jour : Seba Kaapstad

Ce quartet sud-africano-allemand signé sur l’excellent label Mello Music nous a fait notre fin de semaine avec ces deux morceaux magnifiques. L’un avec Quelle Chris et l’autre avec le toujours très bon Oddisee. Enjoy !

The last shot