En Bref en NBA : Howard et sa femme sont des monstres, CP3 déjà au taf avec Booker, Cousins tristou

Les mecs pressés

Chris Paul et Devin Booker ont déjà commencé à travailler ensemble. Enfin, Devin Booker a déjà commencé à apprendre les phrases “Oui, Chris”, “Bien, Chris”, “Comme tu veux, Chris” et “Trade Chris”.

Chris Paul and Devin Booker already in the gym. 🔥🔥 It is going to be an excellent season for Suns fans. ☀️ (via @LeagueAlerts, h/t @TopBallCoverage) pic.twitter.com/ck0bi7TgxH — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 18, 2020

La minute historique

Le 18 novembre 1989, pour la première fois de l’histoire, deux anciens joueurs de l’Union Soviétique s’affrontaient sur un parquet NBA. De cette première confrontation historique, c’est Alexander Volkov qui est sorti victorieux face à Sarunas Marciulionis lorsque ses Atlanta Hawks ont battu les Golden State Warriors, 112-96. Les deux hommes avaient remporté ensemble la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Séoul, en 1988.

Ethique

Le soutien à Trump du proprio des Rockets responsable en partie de l’explosion des Rockets ? C’est ce qu’assure le généralement bien informé Ric Bucher. Le soutien au futur ex-président et les donations au parti républicain de Tilman Fertitta seraient une des raisons des velléités de départ de James Harden, Russell Westbrook, mais aussi de coéquipiers moins prestigieux.

Mouais… Non pas que ce ne soit pas une raison valable, mais du coup ils vont aller dans quelle équipe ? Non, parce que la grande majorité des proprios sont républicains et préfèrent un fou plutôt que des taxes et des lois encadrant leurs business, pour reprendre les termes d’un proprio anonyme.

Alors franchement, on admire ce type de prise de position, mais ça ressemble plus à une fausse excuse. En revanche, si les joueurs NBA refusent vraiment de jouer pour des propriétaires fans de Trump, misez sur une Finale Charlotte-Dallas d’ici deux ans. Entre Jordan qui a le totem d’immunité et Cuban qui trashtalke son président depuis deux ans, va y avoir de quoi faire deux sacrées Super Teams.

Most Valuable Proprio

Non seulement il supporte Trump et perdrait des joueurs à cause de cela, mais en plus Tilman Fertitta refuserait de dealer avec les Sixers parce qu’il en veut à Morey et ne veut pas lui filer Harden. Pour des gamineries, il va donc reconstruire autour de Caris LeVert ou Spencer Dinwinddie plutôt que Ben Simmons… Fais gaffe, James Dolan, il est en train de se rapprocher méchamment de toi dans la MVP Race des patrons d’équipe…

Hollywood

D’ailleurs, niveau scénario, la NBA c’est quand même sacrément fort. Fertitta veut faire plaisir à sa star James Harden pour la garder et force Daryl Morey à balancer tout ce qui leur restait d’assets et de flexibilité pour Russell Westbrook. Sans surprise, l’équipe se plante. Daryl Morey et Mike D’Antoni se barrent. Westbrook veut se barrer, puis Harden veut aussi se barrer parce que l’équipe s’est plantée parce qu’on a fait venir son pote pour lui faire plaisir et s’assurer que, comme il est content qu’on le traite bien, il ne se barre pas.

Et quelles sont les deux teams où un trade de James Harden est le plus réaliste ??? Celles où D’Antoni et Morey ont atterri. Personne ne peut tester les scénaristes de la NBA. A côté, tous les autres championnats, c’est Salto vs Netflix…

Stoïcisme

Beaucoup d’équipes veulent Rajon Rondo. Faut dire qu’il été un élément important du titre des Lakers et il a montré lors des playoffs à quel point il est un génie du basket. S’il est dans les mêmes dispositions et dans une team qui joue le haut du tableau (ces expériences pré-Lakers ont montré qu’il pouvait être moins concerné parfois…), ses futurs équipiers seront des chanceux.

Par contre, faudra pas qu’ils s’attendent à un mec hyper enthousiaste. Exemple, son absence de réaction après le buzzer de Davis contre les Nuggets. Ou mieux encore, cet échange en 2018 avec le journaliste Jeff Duncan après les 53 points d’Anthony Davis avec qui le double R jouait à NOLA à l’époque.

« - Tu as joué avec et contre beaucoup de grands joueurs dans ta carrière. Peux-tu mettre en perspective ce que fait AD en ce moment ? - Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? Que je lui suce la biiiiiiiip ? »

Ceci dit, ça n’a peut-être pas déplu à son coéquipier, qui selon les rumeurs auraient réagi ainsi à la proposition de Rajon :

Freak

LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Blake Griffin (vous vous souvenez ? il joue en Pro B à Detroit), etc. : vous pensez que la NBA est actuellement le royaume des absurdités athlétiques ? Possible. Mais après avoir vu la vidéo de l’entraînement de Dwight Howard et de sa femme Te’a Cooper, rookie des Los Angeles Sparks, y a de quoi se dire que s’ils ont un fils ou une fille ensemble, il ou elle sera un vrai bordel athlétique. Au moins un LeBron 3.0…

Au passage, ce genre de vidéo nous fait toujours fantasmer sur ce qu’aurait donné un Wilt Chamberlain avec ce genre d’entraînements. Que ceux qui pensent que lui ou Russell dominaient juste parce que la concurrence n’était pas athlétique à l’époque, se posent la question...

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

John Wall a été "surpris" par la déclaration de son GM selon laquelle les Wizards construisent autour de Bradley Beal. Bah oui mec, loin des yeux, loin du cœur. Fallait pas t'absenter pendant 2 ans. Qui va à la chasse, perd sa place. Allez, une petite troisième ? Et puis de toute façon, tu peux te casser. Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.

a été "surpris" par la déclaration de son GM selon laquelle les Wizards construisent autour de Bradley Beal. Bah oui mec, loin des yeux, loin du cœur. Fallait pas t'absenter pendant 2 ans. Qui va à la chasse, perd sa place. Allez, une petite troisième ? Et puis de toute façon, tu peux te casser. Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. La grosse cote : Si les Hornets n'arrivent pas à choper LaMelo Ball ce soir à la draft, la rumeur dit qu'ils vont tout faire pour récupérer Russell Westbrook . Donc, au final, RW a de grandes chances de se retrouver soit à Washington, soit à Charlotte. Autant vous dire que ses stats risquent de flamber l'année prochaine. 40 points de moyenne à 38% au shoot ! Qui dit mieux ?

ce soir à la draft, la rumeur dit qu'ils vont tout faire pour récupérer . Donc, au final, RW a de grandes chances de se retrouver soit à Washington, soit à Charlotte. Autant vous dire que ses stats risquent de flamber l'année prochaine. 40 points de moyenne à 38% au shoot ! Qui dit mieux ? Voici un bon moyen d’y voir plus clair dans la proposition de loi sur la “sécurité globale”.

Les Boston Celtics auraient proposé une offre massive pour tenter de mettre la main sur Jrue Holiday , finalement envoyé à Milwaukee. Les C's auraient proposé Gordon Hayward + leurs 3 premiers choix de draft. Chaud. Surtout pour Hayward... (sic).

, finalement envoyé à Milwaukee. Les C's auraient proposé + leurs 3 premiers choix de draft. Chaud. Surtout pour Hayward... (sic). Rodney Hood est devenu free agent après avoir refusé d'activer sa player option de 6 millions.

est devenu free agent après avoir refusé d'activer sa player option de 6 millions. L’Angleterre va interdire la vente de nouveaux véhicules thermiques dès 2030.

Les Bulls tenteraient à tout prix de mettre la main sur un meneur. Ils auraient ainsi proposé aux Celtics Zach LaVine en échange de Kemba Walker .

en échange de . Jill Biden devrait devenir la première “First Lady” à continuer de travailler là où elle bossait avant que son mari ne joue au nouveau maître du monde.

devrait devenir la première “First Lady” à continuer de travailler là où elle bossait avant que son mari ne joue au nouveau maître du monde. La plateforme indépendante de musique Bandcamp continue de se démarquer des autres en lançant un service de streaming de concert et en levant ses frais d’utilisation pour les artistes jusqu’en mars 2021.

Comment ne pas aimer Giannis quand on sait ce qu’il a traversé ?

quand on sait ce qu’il a traversé ? Alors qu’on demandait en blaguant au mythique Vernon Maxwell s’il pourrait sortir de sa retraite pour jouer à nouveau pour Houston, le Jazz et OKC ont pris une balle perdue. « Soldats à terre ! »

Sorry but I’m way past my prime and my body can no longer hold up vs the best night after night so I would probably only be good for maybe 30 points a game against teams like Utah and OKC. https://t.co/uOyUCP68zQ — Vernon Maxwell (@VernonMaxwell11) November 18, 2020

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Période compliquée pour le sophomore des Cavs, Kevin Porter Jr . Après avoir été accusé d'avoir frappé au visage une femme de 19 ans (sic) cet été lors d’une bagarre impliquant sa soeur, le jeune homme de 20 ans a été arrêté dimanche en possession d'une arme à feu après que la police ait été appelée sur les lieux d'un accident dans l'Ohio. Il a plaidé non coupable.

. Après avoir été accusé d'avoir frappé au visage une femme de 19 ans (sic) cet été lors d’une bagarre impliquant sa soeur, le jeune homme de 20 ans a été arrêté dimanche en possession d'une arme à feu après que la police ait été appelée sur les lieux d'un accident dans l'Ohio. Il a plaidé non coupable. Les Lakers voudraient garder Dwight Howard et Markieff Morris . Ah c'est bien ça. Y'a donc quelques mecs de l'année dernière qui vont revenir. Sympa.

et . Ah c'est bien ça. Y'a donc quelques mecs de l'année dernière qui vont revenir. Sympa. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre relou de chat se fout toujours sur votre ordi ? On a enfin la réponse.

Les Celtics n’en auraient rien à cirer de James Harden. Ouf, une rumeur de moins.

Dans la série ça nous en touche une sans faire bouger l’autre (ouais bon, ça va, on est vendredi, on a le droit quand même… Comment ça on est que mardi ?), DeMarcus Cousins veut que vous sachiez qu’il s’entraîne dur blablabla et que tout le monde est contre lui patatipata, mais que c’est dans l’adversité qu’on reconnaît les grands bloubloublou...

veut que vous sachiez qu’il s’entraîne dur blablabla et que tout le monde est contre lui patatipata, mais que c’est dans l’adversité qu’on reconnaît les grands bloubloublou... Tobias Harris s’est marié. Et c’était presque aussi cool qu'une pub Interflora.

La pilule rouge

Attention, une fois que vous aurez vu cette imitation de Russell Westbrook après un dunk, vous ne pourrez plus jamais l’oublier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NBAmemes (@nbamemes)

A bon entendeur

Ray Allen a prévenu les Brooklyn Nets. Si James Harden devait arriver, ce ne serait pas une bonne idée, notamment par rapport à Kevin Durant et Kyrie Irving. "Il va être extrêmement difficile pour eux de s'entendre", a déclaré l'ancien Celtic qui s'y connaît en Big 3 pour avoir côtoyé du lourd à Boston, puis à Miami et pour s'être fâché avec tout le monde. "Sur le plan de la personnalité, ça pourrait très bien marcher. Mais sur le terrain, cela pourrait causer des ennuis... et donc dégrader leur relation." Expert on vous dit, expert !

Le bisounours moment of the Day

La NBA c'est dur. La NBA c'est la jungle ! On le voit ces derniers jours avec Chris Paul. Le pauvre vieux rêvait de titre, de jouer aux côtés d’un MVP, de finir sa belle carrière sur une finale NBA, de jouer un Game 7, des trucs logiques quoi. Et bien, zoup, il a été envoyé à Phoenix. Ouais... Phoenix. C'est sympa l'Arizona, tu peux te balader avec des santiags et un fusil mitrailleur sous le bras, mais niveau basket, bah... c'est distrayant. Au mieux. Bref, la NBA c'est donc DUR ! Mais heureusement, il y a des mecs doux. Des joueurs avec un joli cœur qui sortent des belles phrases de bisounours qui nous apaisent et nous permettent de mieux vivre ce confinement et cette vie pleine de souffrance. Merci donc à Victor Oladipo AKA l'homme de la discorde aux Pacers qui a accordé une belle interview à l'Associated Press pour dire... bah pour dire ça :

"C'est fini maintenant. Des émotions ont été ressenties. Je n'ai aucune mauvaise volonté envers personne. J'aime tout le monde, je prie pour tout le monde. C'est simplement que je suis comme ça. J'ai juste hâte de jouer pour les Pacers et de remporter un championnat pour l'état de l'Indiana."

#CoeurAvecLesDoigts

Le moment Kobe du jour 😍

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NBA MEMES (@nbamemesquad)

Le son du jour : Sharon Jones & The Dap-Kings “I Learned the Hard Way”

Il y a quatre ans aujourd’hui s’éteignait l’immense Sharon Jones.