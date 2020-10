En bref en NBA : LeBron invite Obama, Swaggy P. is back, Jimmy Butler est la star parfaite

Help

Finalement, si quelqu’un peut refiler un poste de coach à Mark Jackson histoire qu’il arrête d’entacher ce beau moment qu’est un match commenté par Van Gundy, ce sera peut-être pas plus mal. Ou même un poste de meneur. Kawhi voulait pas un meneur organisateur ? Bah voilà, le gars a fait ses preuves, non ? Au pire, il se blesse et on n’en entend plus parler, au mieux il emmène avec lui les Clippers (ou les Knicks, hein, on reste ouvert) en enfer…

Poster boy

Il n’a été qu’un excellent joueur, mais pas une superstar. Pourtant, Jason Terry, plus de deux ans après sa retraite officielle - et plus de 8 ans après sa vraie retraite (non parce qu’après Boston, hein…) -, est toujours reconnu par les gamins partout où il passe. Ce qui le rend très fier, mais pas pour longtemps.

« Les jeunes viennent me voir ‘Hey, hey tu es Jason Terry ?’ Ouais, ouais c’est moi. ‘Pourquoi LeBron t’a dunké dessus comme ça ?’ »

A défaut d’être en poster dans leurs chambres, il est en poster dans leur visionnage de YouTube...

Dur par nature

Paul Pierce a expliqué récemment que c'est sur les playgrounds d'Inglewood qu'il avait appris à jouer dur. C'est en prenant des coups, jour après jour, avec ses "potes Mexicains" que The Truth a forgé son jeu et son mental. Dans le même style, voici la plus beau move que l'on ait vu depuis très longtemps. Comme Paul, ce kid a appris à prendre des coups, à les encaisser, sans broncher, pour ensuite placer le move parfait. L'école de la vie.

Honestly the best thing I’ve seen in a LONG TIME 🤣 (via @itscaesar__) pic.twitter.com/DlJuNkrrzE — Overtime (@overtime) October 27, 2020

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

Rumeur : Gordon Hayward pourrait finalement renoncer à son option et tester le marché dès cet été. Les Celtics ne demandent pas mieux.

Comme de par hasard, Andre Iguodala s’est empressé d’assurer que le contre de Bam Adebayo contre les Celtics est le meilleur de l’histoire. Ça l’arrangerait pas un peu qu’on se souvienne de celui-là plutôt que d’un autre ?

D’ailleurs, le début de saison va être bien chelou, entre des équipes dont les stars n’ont pas joué depuis quasiment un an et d’autres qui se passeront des leurs car elles auront eu à peine deux mois de récup.

Sinon LeBron et Maverick ont invité Barack Obama dans leur show, histoire de parler ballon, bulle et racial justice. Tu m'étonnes que LeBron est crevé après et que ça parle de louper la reprise. Le mec ne s'arrête jamais !

In Miami this weekend, I dropped by The Shop to talk with @KingJames and @MavCarter about the NBA bubble, the racial justice movement, and what's at stake over these next seven days. Do not give up your power. Make a plan to vote: https://t.co/7zfJnABzx1 pic.twitter.com/2Gjf5L9avl — Barack Obama (@BarackObama) October 27, 2020

Shaq veut du changement aux US et il l'a dit haut et fort. "Il faut absolument une réforme - réformer certaines lois, réformer certaines des tactiques et réformer la police elle-même." On attendait le moment où il allait se proposer pour le poste de nouveau boss de la police, mais ce n'est finalement pas venu. Y'a plus de logique...

veut du changement aux US et il l'a dit haut et fort. "Il faut absolument une réforme - réformer certaines lois, réformer certaines des tactiques et réformer la police elle-même." On attendait le moment où il allait se proposer pour le poste de nouveau boss de la police, mais ce n'est finalement pas venu. Y'a plus de logique... Durant et Irving se préparent ensemble, comm' ou complicité réelle ?

Vous en faites ce que vous voulez, mais y a un type qui s’est amusé à mesurer et calculer la difficulté du parcours de chaque champion NBA depuis 1984. Bon bah visiblement c’était hyper facile pour les Lakers cette année, mais aussi pour les Lakers et les C’s des années 80s. Mouais...

Il y a 36 ans jour pour jour Michael Jordan signait chez Nike.

signait chez Nike. Je sais pas vous, mais on a comme l'impression que Lonnie Walker des Spurs pourrait avoir gagné encore en explosivité à la reprise...

Spurs Lonnie Walker looking swole with trainer @MrDoItMoving .. excercise works on Ankle, Knee, Big Toes 🔥 really helps athletes stay healthy @lonniewalker_4 pic.twitter.com/fmTp09aH76 — Swish Cultures (@swishcultures_) October 26, 2020

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Andrew Bynum a 33 ans aujourd’hui. Seulement. Faut dire qu’il y a six ans, il prenait sa retraite donc on pourrait croire qu’il est un peu plus vieux. Mais non, il a arrêté le basket à 26 piges. Deux ans après être devenu All-Star. Triste…

a 33 ans aujourd’hui. Seulement. Faut dire qu’il y a six ans, il prenait sa retraite donc on pourrait croire qu’il est un peu plus vieux. Mais non, il a arrêté le basket à 26 piges. Deux ans après être devenu All-Star. Triste… Dudley pense qu' Anthony Davis est déjà meilleur que Tim Duncan .

pense qu' est déjà meilleur que . Evan Fournier a tweeté que le froid lui manquait... Bon, on veut bien être sympa sur beaucoup de choses, mais dire que ce temps de chien qu'on a depuis des semaines te manque, là non ! Ça va trop loin. Même pour un mec qui vit en Floride.

📍Bois de Vincennes. Quand je dis que le froid et les 4 saisons m’avaient manqué on me prends pour un fou. pic.twitter.com/AxG0DUqm35 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 27, 2020

Si vous aimez la musique et les artistes qui la créent, il faudra certainement faire mieux que simplement utiliser les plateformes de streaming si on veut qu’ils puissent continuer à composer, plutôt que d’aller chercher un job à la poste.

Comme si 2020 n’était pas suffisamment déprimant comme ça, voilà que George Clooney nous prédit une catastrophe de plus...

pense qu' est déjà meilleur que . Ouais, on l’a déjà dit. On sait. 45 enfants disparus ont été retrouvés et plus de 150 personnes ont été arrêtés dans l’Ohio dans la plus grande opération de démantèlement d’un réseau de trafic d’êtres humains.

Shabazz Muhammad n'a visiblement pas perdu espoir de faire un retour en NBA. Y'a du game quand même.

n'a visiblement pas perdu espoir de faire un retour en NBA. Y'a du game quand même. Et Nick Young alors ?? Bah ça va, pépère. Ca met toujours des shoots, ça sourit toujours aussi bêtement et ce complet short + bandeau large chamarrés. Popopo ! Swaggy P., tu nous manques en vrai.

Interview’s finest

Si à la rentrée… Non on recommence. S’il y a une rentrée, et si vous n’avez rien écouté et que votre prof vous interroge, dites-vous que vous pourrez pas faire pire que Klay Thompson dans la même situation (désolé on a laissé en VO parce que c’est tout bonnement trop ésotérique pour être traduit) :

« Uhh it's great on both si- both are. It's great, both, both of 'em are great. And um, we getting out pushing the pace. That's what our best. »

Encore un qui pionçait au fond de la classe. Ou qui a préparé le match avec la même herbe que celle consommée par Dudley avant de comparer Davis et Duncan.

JIMMMMMMMMYYYYYYYY

Quand on pense que certains sont fans de Biiiiiiiiiiip ou de biiiiiiiiiippp, alors que Jimmy Butler est la star parfaite :

Le son du jour : quand Zach de la Rocha remixe OutKast

Cette prise de rebond ??? oO

Hold up did I just see that right 🤯 pic.twitter.com/1YP9vJ5g4D — Overtime (@overtime) October 27, 2020

The Last Shot

Si vous avez eu une journée compliquée, Boban qui encourage son grand-père à prendre un shoot devrait vous redonner espoir en l’humanité.