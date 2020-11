En bref en NBA : PG a enfin scoré ! Doumbouya s’entraîne avec Kevin Durant, Herro part en Ego Trip

On vous envoie du lourd ce soir ! Même pas peur, on annonce, on assume et on signe. Du mariage, de l'instagrameuse, des mecs chauds, du suceur, du gros son...

Mazeltof !

Ca y est, Paul Georges a enfin scoré ! La star des Clippers a réussi à mettre le grappin sur Daniela Rajic dans une magnifique mise en scène digne des meilleurs épisodes des Marseillais ou du Bachelor. La pétillante créatrice de maillot de bain (entre autres activités), ex-stripteaseuse, a donc dit "oui" à son NBAer de mari après 7 ans d'une vie commune pour le moins tumultueuse (quand ils se sont rencontrés dans un strip club d'Indianapolis, PG était en couple avec Callie Rivers, fille de Doc River - ex-coach récemment viré (hummhummm) des Clippers, maintenant en couple avec Seth "bitch ass" Curry). BREEEEEEEFFFF... Aujourd'hui, Paul George est heureux. Il va se marier et en plus son ex-futur-beau-père-coach n'est plus dans ses pattes ! Le bonheur, ça ne tient pas à grand-chose parfois.

Team work

Sinon, si PG est le président, Tyler Herro pourrait être élu VP du fan club des Instagrameuses Aguicheuses…

Ego Trip

Toujours à propos de Tyler Herro. On l’aime beaucoup. On a adoré le voir plein de confiance pendant les playoffs, mais le coup de porter un t-shirt avec sa propre gueule, ce serait pas un peu de trop ? On sait que le boss de la ligue, AKA The Chosen One, AKA le mec qui s’autoproclame King James par SMS, est le roi de l’ego trip, mais bon, c’est LeBron quoi. On est habitué, et puis 4 titres, tout ça… Mais pour le jeune Tyler, on aurait tendance à lui conseiller de faire un peu attention. Y’a moyen que ça ne plaise pas à tout le monde…

Dray is Dead

Nous allons demander aux mineurs de bien sauter les quelques lignes qui suivent. Parce que les mots et les images pourraient heurter la sensibilité de nos jeunes lecteurs. Voilà, maintenant que nous sommes entre adultes, parlons… fellation. Quelqu’un sait à quel moment Draymond Green s’est décidé à su*** (ben ouais, même entre adultes, on a quelques limites) à ce point LeBron James ? “Haha King James trop cool, vous allez pouvoir fêter votre titre à la Maison Blanche trop super”, “haha King James vas-y stp fais moi venir aux Lakers”, “haha King James viens je te su…” oups. Bref, les fans des Warriors ne vont sans doute pas apprécier. Dray est censé être un guerrier. Un putain de mec chiant qui casse les couilles de James - LITTERALEMENT. On rappelle que c’est en mettant un coup de pied dans les parties de LeBron qu’il s’est fait suspendre d’un match des finales 2016, et que sans ça, les Warriors auraient gagné un titre de plus. Suspension qui lui a été infligée après que ce même James ait fait la poucave en allant se plaindre à la ligue. Mais voilà, Green a rejoint la “famille” Klutch Sports et rien que ça pompe depuis. Mais bordel où est passé le mec qui regardait James dans les yeux et lui lâchait des “Tu n’es qu’une salope” ???? Où est celui qui récidivait quand ce même LBJ répondait “Hey, je suis un père de famille”, “Ouais mais t’es une salope quand même.” C’était le bon vieux temps…

Chauve qui peut

C'est l'info backstage du weekend. Sekou Doumbouya s'entraîne avec Kevin Durant. Eh ouais, tranquille quoi. Y'a pire pour apprendre quelques trucs quand on commence sa carrière en NBA. Par contre, un conseil pour Sekou : ne prends surtout pas exemple sur KD pour l'entretien de tes cheveux. Là, ce n'est tout simplement pas acceptable Kevin ! C'est quoi tous ces trous ?!? Tu t'es fait attaquer par un troupeau de chauves-souris ou bien ?

RIP DJ Duke

Triste nouvelle ce week-end avec l’annonce de la disparition de DJ Duke, un pionnier de la scène Hip Hop à Lyon et DJ de longue date du groupe Assassin. Il avait récemment signé une série de 45 tours de haut vol avec des pointures comme Akhenaton, Oxmo Puccino, Large Professor, Conway, Daniel Son ou encore Nikkfurie, de La Caution. Une pensée à ses proches et à sa famille.

GOAT

Oui, Jordan et LeBron étaient de bons petits joueurs, mais le German Moses était bien au-dessus ! La preuve ? Un titre et une finale en étant la star la moins bien entourée sur sa carrière. En 21 ans, Dirk Nowitzki a eu des coéquipiers All-Stars que 6 fois. Pas six coéquipiers All-Star, hein. Six fois, un de ses teammates a participé au match des étoiles… Bref, on sous-estime trop souvent le manque d’aide qu’il a eu pour maintenir son équipe au top. Alors vos MJ et LBJ, hein… Comment ça, ça veut pas dire qu’il est le GOAT ? Je suis peut-être de mauvaise foi, mais Dirk, t’es le GOAT dans mon cœur, sache-le. Love. Bisous.

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Hymne à la joie

C'était le tube du weekend. JR Smith nous en a fait profiter comme on vous l'expliquait ce matin, mais il n'était pas le seul à la jouer "F**ck Donald Trump". Un autre baller, moins connu pour ses penchants rageux, mais tout aussi impliqué - voire plus - durant cette campagne présidentielle, avait lui aussi décidé de lancer cet hymne à la joie samedi après-midi, après l'annonce de la victoire de Joe Biden en Pennsylvanie.

Trust the process... ou pas

Joel Embiid a fait le parallèle entre la campagne de Joe Biden et le process des Sixers. Après tout, pourquoi pas. On peut se rassurer comme on veut/peut. Et puis, finalement, à y regarder de plus prêt, c'est vrai qu'il y a des ressemblances entre le résultat de cette élection et la franchise de Philly. Embiid et Simmons forment un duo assez improbable, tout comme Biden et Harris. On se demande toujours si ça va marcher et tout le monde prie fort pour que ce soit le cas. Mais, au pire, si ça ne marche pas, bah ça ne sera de toute façon pas plus horrible que ce que l'on avait avant. A savoir, Trump d'un côté et le duo Nerlens Noel - Jahlil Okafor de l'autre AKA le duo qui devait tout changer pour les 76ers en 2016... année d'élection de Donald.

Le trophée 2020 de l'autodérision magnifique est décerné, haut la main, à Nick Young !

Chapeau l'artiste.

Kuzma on top

Kyle Kuzma continue de performer sur Instagram (moins bon sur twitter par contre). Le jeune ailier des Lakers est définitivement une star en la matière (son déguisement Halloween était assez bluffant BTW). All-around, clutch, tranchant, il a une fois de plus sorti une belle perf avec cette photo studio où il pose en compagnie de sa petite amie dans un hommage très réussi à Dorothy Dandridge et Harry Belafonte, deux acteurs iconiques ayant eu un rôle fondamental dans l'ouverture d'Hollywood aux acteurs afroaméricains. Initiative qui a d'ailleurs été saluée par l'ensemble des Lakers, LeBron James en tête, qui y sont tous allés de leur petite émoticone flamme. 9 pour LeBron qui, sans surprise, remporte la palme. 7 pour Howard, 3 pour Dudley et Daniels, 2 pour McGee et 1 pour Cousins (un peu racho).

Hommage

Il va y avoir un terrain à la mémoire de Kobe Bryant dans NBA2K21 et c’est une putain de belle idée :

On pose ça là...

Le son du jour : Statik Selektah feat Joey Badass & Nas “Keep It Moving”

The Last Shot

