En bref en NBA : Rondo vit sa meilleure vie, LeBron-Wilt même combat, D-Rose taffe en famille

Entre le reconfinement, les attentats, les morts, les manifs, les bastons, les bouchons de dingues des mecs qui essaient de partir ou de revenir, le temps de merde, les insultes des uns et des autres déversées à longueur de journées sur les réseaux, pouvait-on honnêtement imaginer une fin octobre plus merdique ? Franchement, c'est difficile. Avec la réélection de Trump peut-être, mode cerise sur le gâteau. En revanche, y'a un gars qui est loin de ça, mais très loiiiiiiin de tout ça. Tellement loin, que limite il vivrait sur une autre planète que ce serait pas différent. Franchement Rajon, profite, kiffe, mais sache qu'on t'envie mec...

Recrutement

Les Sixers font venir Daryl Morey pour superviser les opérations basket de la franch…… Simmons for threeeeeeeee !

Sinon d’habitude, un mec comme Morey, on l’engage pas avant de choisir le coach ?

Devoir à la maison

On est reparti pour quatre semaines sans jouer. Au mieux, parce qu’on ne va pas se mentir, si on rejoue au basket avant le 1er janvier, on sera chanceux. Pour pas ne perdre votre condition physique irréprochable, mais aussi pour se dépenser et ne pas devenir taré, on vous rappelle qu’on vous avait proposé un petit programme pour conserver et développer votre cardio à la maison ; et un autre pour le renforcement musculaire et le gainage.

Domination

Ce qu’a fait LeBron James en Finales NBA à 35 piges est proprement ahurissant. Mais ce n’est pas le premier Laker à performer à un niveau dingue à cet âge-là et à ce stade de la compétition. A une époque où la préparation physique était moins avancée et où la vie du joueur au quotidien était bien moins confortable, bref à une époque où les carrières pesaient bien plus sur les corps qu’aujourd’hui, Wilt Chamberlain est aussi allé chercher un trophée de MVP des Finales NBA à 35 ans.

Ses stats lors du Game 5 qui a donné le titre à ses Lakers ? 24 pts, 29 rbds et 8 ctres. Ah oui, sa main forte était cassée, en plus…

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

Jason Richardson a 39 ans. Trente neuf. Maintenant, vous pouvez regarder cette vidéo. Et ensuite, vous retournez taffer gentiment, sans vous plaindre.

Incroyable mais vrai, prévenir les pandémies plutôt qu’essayer de les circonscrire serait 100 fois moins coûteux. Qu’est-ce qu’on va essayer de nous faire croire après, que gouverner c’est prévoir ?

SVG détaille les qualités de Lonzo Ball. Spoiler : ce n'est pas le shoot.

Gilbert Arenas a raconté comment il a salement déconné dans son rôle de mentor avec les jeunes joueurs des Wizards. En même temps, on parle de Gilbert Arenas là non ? Si on avait appris que le gars était un pygmalion incroyable, c'est là qu'on aurait halluciné.

Rudy Gobert a réagi à l'arrivée d'un nouveau proprio au Jazz. Et il a été plutôt sympa. Bah ouais Rudy, t'as bien raison, tu sais qui signe les chèques hein. Pas folle la guêpe !

Nous qui travaillons dans le papier, on peut vous dire que ça nous a fait chaud au cœur de voir que cette librairie iconique de New York a pu être sauvée par sa clientèle. Editeurs, lecteurs, on est ensemble !

Les mecs de Disney sont tellement en galère pour trouver l'acteur qui jouera Giannis dans le futur film sur sa famille qu'ils lui ont demandé de passer une petite annonce... Sinon, vous voulez pas aussi qu'il s'occupe de faire la musique du générique sur son synthé ?

Pour patienter en attendant le prochain album de Kendrick Lamar, vous pouvez toujours l’écouter sur le nouveau Busta Rhymes, c’est toujours ça.

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Thug life

Steve Blake avait l’air de pouvoir être une sacrée teigne.

Mais de là à mettre une patate à un équipier... Respect (ou pas vu que la violence, c’est mal tout ça) !

Pris en flag'

C'est le bad buzz de la semaine. Kim Kardashian a fêté son anniversaire avec tous ses potes en pleine crise du COVID, sur une île (ok) mais sans aucun masque (moins OK) et avec plein de bisous (pas OK du tout), de câlins, de tout-ce-qui-faut-pas-ou-qu'on-ne-peut-plus-faire. Bon, vous me direz, on s'en cogne. Et oui ! Mais par contre, voir notre Tristan Thompson dans le lot des convives et, surtout, Devin Booker AKA The Bubble MVP, ça la fout mal.

Ethique à Nicomaque

Il y a un papier très intéressant sur ESPN où on apprend que les proprios NBA n’ont pas tout à fait les mêmes objectifs politiques que leurs joueurs. En gros, oui Trump est fou, mais c’est moins grave que des hausses de charges et d’impôts et qu’un accroissement des réglementations, alors on finance sa campagne…

On ne peut pas dire qu’on soit étonné que les proprios NBA préfèrent leurs thunes à des considérations sociales, éthiques et politiques, mais bon…

La fausse bonne idée

Visiblement, c’est Kyrie Irving qui a dessiné lui-même les nouveaux maillots des Nets.

"Chez nous, n'importe qui peut être le coach ou designer les jerseys."

Et si ces joueurs étaient... des joueuses !

Attention, vous n'êtes pas prêt pour Shaq !

Basketball porn

Tous les trois-points de Duncan Robinson en playoffs cette année.

Le son du jour : Goodie Mob “Cell Therapy”

Non seulement parce que ce classic va à nouveau être vite d’actualité avec le reconfinement, mais aussi parce que Goodie Mob va rééditer son premier album en y ajoutant des inédits pour fêter les 25 ans de Soul Food.