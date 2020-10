En bref en NBA : tattoos et bikini, Tyler Herro est bien occupé, Jokic se marie et c’est pas joli

En ce mois d'octobre pluvieux et Covidé, on vous propose de vous partager le quotidien de NBAers en vacances. Certains sont même au soleil. Certains chantent mal aussi.

Amour vache

La mère de James Harden a raconté une anecdote qui prouve que son beau gosse de fils n’avait que le basket en tête. En gros, une fille essayait de flirter avec lui au lycée. Sa réaction ? Il lui a jeté son ballon sur elle. Pas la meilleure des techniques. Mais bon, à l’époque, le jeu l’intéressait plus que les filles.

Les strip clubs des villes de franchises NBA peuvent en témoigner : il s’est bien rattrapé depuis.

SIZE matters

A force de se trimbaler tout en Nike, fallait que ça arrive. Alors qu’il se baladait tranquillement dans un aéroport (avec le COVID-19, y’a plus beaucoup d’activités le weekend vous savez…), un type est venu demander à Isaiah Thomas s’il bossait… ben pour Nike. Forcément, un gars qui mesure 1,75 mètres en chaussures à talon, on ne devine pas spécialement qu’il joue en NBA. Surtout qu’il n’y joue plus (ah, on m’indique dans l’oreillette qu’en réalité il était bel et bien aux Wizards l’an dernier). Enfin bon, si jamais IT envisage une reconversion, ça lui donne une première piste.

L’effet J.R. Smith

Accordons nos violons

LeBron James était de retour à Malibu jeudi soir pour un dîner chic avec Anthony Davis et leur agent Rich Paul. Rien de bien extraordinaire, si ce n'est le timing de ce dîner. En effet, le jour même, un agent, sous couvert d'anonymat, a déclaré que LeBron était le vrai boss de l'agence Klutch Sports Group et que Rich Paul n'était que son homme de paille, tout juste bon à signer les contrats et faire monter les enchères. Évidemment si cela est vrai, ce serait purement et simplement illégal en Californie car un joueur n'est pas légalement autorisé à représenter des talents. Une petite mise au point entre les 3 hommes semblait donc nécessaire...

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

Une rumeur bizarre fait état de la volonté du Heat de trader Tyler Herro ... contre Victor Oladipo . Désolé, mais là on achète pas. Next.

... contre . Désolé, mais là on achète pas. Next. Michael Jordan a donné plusieurs millions pour ouvrir une nouvelle clinique à Charlotte. Sans faire de bruit, sans twitter ni poser pour son Instagram. Oui en 2020, c’est encore possible.

a donné plusieurs millions pour ouvrir une nouvelle clinique à Charlotte. Sans faire de bruit, sans twitter ni poser pour son Instagram. Oui en 2020, c’est encore possible. Kevin Durant et Kyrie Irving seraient en train de bosser à la réalisation d'une sneaker collaborative. Les 2 stars sont sous contrat Nike et ont tous les deux leur promodel. Serait-ce un nouveau modèle ou une série limitée ? A suivre.

et seraient en train de bosser à la réalisation d'une sneaker collaborative. Les 2 stars sont sous contrat Nike et ont tous les deux leur promodel. Serait-ce un nouveau modèle ou une série limitée ? A suivre. JJ Redick aurait joué un rôle important dans l'arrivée de SVG à NOLA. Vous aussi vous sentez que JJ devrait faire un bon GM prochainement ? Le mec a tout en magasin pour faire ce job, même une expertise sur le pinard. Oui, oui, c’est essentiel en NBA aujourd’hui de toucher en vin pour signer les gros poissons.

aurait joué un rôle important dans l'arrivée de à NOLA. Vous aussi vous sentez que JJ devrait faire un bon GM prochainement ? Le mec a tout en magasin pour faire ce job, même une expertise sur le pinard. Oui, oui, c’est essentiel en NBA aujourd’hui de toucher en vin pour signer les gros poissons. Si vous cherchez un coin tranquille sans Covid, sachez qu’on a trouvé de l’eau sur la lune.

Ty Lue explique ce qu'il veut imiter chez Doc Rivers. Indice : ça n’a rien à voir avec les cravates.

explique ce qu'il veut imiter chez Doc Rivers. Indice : ça n’a rien à voir avec les cravates. La nouvelle campagne Nike x LeBron pour inciter au vote est une fois encore assez classe.

Ces images de Tchernobyl du photographe Laurent Michelot après la catastrophe font froid dans le dos.

Kevin Garnett va sortir un livre... ça risque d'envoyer du lourd.

va sortir un livre... ça risque d'envoyer du lourd. Ce gars a poussé le concept de fanboy biiiiien trop loin :

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Sympa le King, même masqué.

Giannis continue de taquiner son petit frère champion NBA avec les Lakers. Bon, ok, c'est bon enfant, mais y'aurait pas comme qui dirait un fond de jalousie chez le grand frère ?

continue de taquiner son petit frère champion NBA avec les Lakers. Bon, ok, c'est bon enfant, mais y'aurait pas comme qui dirait un fond de jalousie chez le grand frère ? LeBron s’est fait secouer sur son dernier tweet à propos d'un 4x4 hors de prix. C'est marrant, il ne fait pas ce genre d'erreur d'habitude.

Quelques infos sur l'état de santé de KD , ça vous dit ? Non ? Bon ok. En résumé, il va bien.

, ça vous dit ? Non ? Bon ok. En résumé, il va bien. Comme nous, nos cousins les chimpanzés réduisent leur nombre de potes en vieillissant. Par contre, ils sembleraient qu’ils deviennent aussi moins agressifs et donc probablement moins cons. Comme quoi, ils ont encore beaucoup à nous apprendre

Donovan Mitchell a kiffé Kristen Welker, la modératrice du dernier débat présidentiel. Nous aussi. Et toi ?

a kiffé Kristen Welker, la modératrice du dernier débat présidentiel. Nous aussi. Et toi ? Nikola Jokic s'est marié avec sa petite amie Natalija Mačešić. Constat : Danse avec les stars ce n’est pas pour lui. Ni The Voice.

Intouchable

La free agency n'est pas encore officiellement ouverte mais les rumeurs de transferts, elles, sont bien dans l'air du temps. A l'approche de la draft on sait que les GM s'activent en coulisses pour tenter de renforcer leur roster. Du côté de Miami, après la finale NBA perdues face aux Lakers, on s'active comme ailleurs, mais il y a visiblement un truc qui ne passe pas : demander BAM dans un deal. Selon The Athletic, dès qu'un GM ose évoquer la possibilité de demander Bam Adebayo dans une proposition de trade, le pauvre gars se fait raccrocher au nez non sans s'être pris un bon fuck dans les dents au préalable. Violent ? Un peu quand même.

Vacances studieuses

Tyler Herro continue de scorer, même en vacances... On ne sait pas si sa copine, la célèbre Katya Elise Henry (7,8 millions d’abonnés sur IG - nous demandez pas pourquoi, enfin même si on a une vague idée de ce qui peut attirer le chaland) l'a influencé, mais les experts ont détecté qu'il avait de nouveaux tatouages : une énorme croix ornée au milieu de sa poitrine, le numéro « 2000 » écrit en bas et deux feuilles de laurier. Bien sûr, ses précédents tatouages ​​« No Work, No Check » sont toujours bien visibles.Voilà, voilà… Faut bien s’occuper en vacances merde !

Goal Relationship

Si dans votre couple, vous avez une aussi belle relation que Steph Curry et Steve Kerr, vous avez tout gagné :

Le son du jour : Rocé “Spectacle permanent”