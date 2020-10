En bref en NBA : Wade tient parole, Waiters insulte Miami, la sanction est tombée pour Bronny

Stats incroyables ou inutiles, tatouages et fresques au goût incertain, LeBron père fouettard, Wade en rose, Bradley au grand coeur, tout est là, l'utile et le futile, en bref et en couleurs.

Acteur

LeBron a essayé de nous faire croire qu’il n’a capté qu’hier matin qu’il était champion NBA, alors que ça faisait six mois que le plan qu’il a prévu avec Adam Silver était en marche…

WE’RE CHAMPIONS!!!!!!!!! It just now hit me!! #LakerNation💜💛 🏆 — LeBron James (@KingJames) October 13, 2020

Stat WTF du jour

Les Los Angeles Lakers sont donc apparus 32 fois en Finales NBA, sur 74 saisons en NBA. Sur l’entièreté de leurs existences respectives, les Lakers ont donc plus de chances (oui petit abus de langage, les stats et les probas sont des choses différentes) d’aller en Finales quand ils débutent une saison (43,2%) que les Clippers de l’emporter quand ils débutent un match (41%, 1659 succès pour 2383 revers).

Kryptonite

Les Toronto Raptors se sont fait sortir en demi-finale de Conférence Est. Pas forcément le résultat attendu pour le champion en titre. Pourtant, suivant ce qu’ils feront cet été, ils pourraient à nouveau être très forts la saison prochaine. Dans la bulle, ils ont réalisé une campagne qui montre à quel point ils sont encore solides. Et à quel point les Boston Celtics sont leur bête noire.

Ils ont en effet réalisé un bilan de 14-5 à Orlando : 3-5 contre les Celtics (dont 3-4 en playoffs) et 11-0 contre les autres, y compris les Lakers et le Heat.

Bon, on ne va pas se mentir, s’ils affichent un si bon bilan, c’est aussi parce qu’ils n’ont pas rencontré la meilleure équipe de la bulle. Parce que, oui, LeBron et cie peuvent faire les malins, mais ce sont les Suns qui ont affiché un bilan immaculé de 8-0. Eh ouais…

Record, bandwagonnage ou record de bandwagonnage ?

D’après la NBA, les « fans » des Lakers ont acheté plus de produits textiles liés au titre en 12 heures que les fans des Cavs (précédent record de ventes) ne l’avaient fait en 30 jours après le titre de Cleveland. Le record de ventes a été battu, et donc 60 fois plus rapidement…

Pas surprenant, mais décidément, d’un point de vue business le featuring Lakers X LeBron n’a aucun sens.

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

Cercle fermé : Duncan Robinson a réalisé dans ces playoffs une performance qu’ont seulement réussi Stephen Curry et… Stephen Curry.

a réalisé dans ces playoffs une performance qu’ont seulement réussi et… Stephen Curry. Anthony Davis dit que les Lakers en avaient tellement marre d’être dans la bulle qu’ils pensaient boycotter le match contre le Magic l’an prochain.

dit que les Lakers en avaient tellement marre d’être dans la bulle qu’ils pensaient boycotter le match contre le Magic l’an prochain. Attention, la guérilla anti néonicotinoïdes s’organise dans les supermarchés !

Obama a envoyé un message à son pote LeBron après le titre. Pas Trump. Pas le temps certainement.

a envoyé un message à son pote LeBron après le titre. Pas Trump. Pas le temps certainement. Les franchises NBA ont enfin l’autorisation de rencontrer en personne les prospects en vue de la prochaine Draft. C’est mieux. Parce que le télétravail, c’est sympa deux minutes, mais pour évaluer un joueur de basketball, ça marche pas hyper bien.

La fresque des Lakers à LA a été "mise à jour". Les artistes ont-ils volontairement raté LeBron ??

Kobe and the 17 🏆 have been added to the Lakers ‘Leave A Legacy’ mural 📍5522 Venice Blvd, Los Angeles

🎨 gz.jr and flaxworx pic.twitter.com/V9PgghHqaL — Kobe Bryant Lakers Murals (@kobemurals) October 13, 2020

Le nouveau combat de Rihanna , faire bouger les standards de la beauté.

, faire bouger les standards de la beauté. Visiblement Dion Waiters était bien fâché après Miami… Et visiblement il a l’alcool un peu mauvais aussi.

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Magic Johnson demande à Luka Doncic de rejoindre les Lakers dans un show TV avec Stephen A. (phrase totalement folle, on en convient) Bon, après tout, vu qu'il n'a pas réussi à faire venir Anthony Davis malgré des stratégies ultra élaborées et sournoises pourquoi ne pas tenter le coup de la non-stratégie et la jouer en frontale. Ca ne peut pas être pire...

demande à de rejoindre les Lakers dans un show TV avec Stephen A. (phrase totalement folle, on en convient) Bon, après tout, vu qu'il n'a pas réussi à faire venir Anthony Davis malgré des stratégies ultra élaborées et sournoises pourquoi ne pas tenter le coup de la non-stratégie et la jouer en frontale. Ca ne peut pas être pire... La sale nouvelle du jour, l’inoubliable Berta de “Mon oncle Charlie” s’en est allée.

Finalement Enes Kanter voudrait se barrer de Boston. Ca défend trop dur.

voudrait se barrer de Boston. Ca défend trop dur. Snoop s’est fait un nouveau Tatoo en l'honneur de Kobe après le titre des Lakers.

Rumeur : Orlando serait intéressé par Dennis Smith Jr. Mais si vous savez, le combo guard qui faisait des cartons avec Dallas y'a 2 ans et qui a totalement été aspiré par le trou noir de Big Apple depuis qu'il est chez les Knicks. Vous voyez ?

Mais si vous savez, le combo guard qui faisait des cartons avec Dallas y'a 2 ans et qui a totalement été aspiré par le trou noir de Big Apple depuis qu'il est chez les Knicks. Vous voyez ? LeBron James a reconnu que sa legacy et sa place dans l'histoire l'ont motivé. Ah ouais ? Sérieux ?

a reconnu que sa legacy et sa place dans l'histoire l'ont motivé. Ah ouais ? Sérieux ? D-Wade a perdu son paris... Il tient parole. Dur.

. @DwyaneWade holds up his end of the Heat-Lakers bet with @CariChampion and gets a big, purple ‘L’ sprayed on the back of his head 🤣 pic.twitter.com/CL3lTt5zWU — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 12, 2020

Préméditation ?

Un gars a demandé sur twitter de lister ce qui peut être aussi bien dit pendant une partie de basket que pendant une partie de jambes en l’air. L’occasion pour certains génies de re-sortir deux interviews d’après-match totalement folles. L’occasion aussi de se remémorer que les initiales des mots défense et pénis sont les mêmes en anglais.

Tout d’abord celle, exceptionnelle tant il tient bien la métaphore, de Jason Terry :

« We’ve been able to Penetrate their bigs, get deep, and suck the D in »

Ensuite, celle de Dwight Howard, magique également, certes moins poussée au niveau de l’analogie mais la réaction de Dennis Schröder n’a pas de prix :

« Our D was good tonight (…) Very important, but it starts with the D. »

On est d’accord, Jason Terry et Dwight Howard avaient fait des paris avec des potes, non ?

Classe

La bulle de la WNBA n’avait pas vraiment le même luxe que celle de la NBA. Basées sur le campus d’IMG, une académie lycée, les joueuses ne disposaient pas du même confort. Alors, Avery Bradley leur a fait un petit don de 30.000 dollars en fournitures pour leur faciliter la vie - principalement à destination des joueuses mères de famille. Elégant.

Stat inutile, mais quand même

Alex Caruso (comme tous les Lakers) a remporté plus de séries de playoffs que la franchise des Wolves (4 à 2). Oui cette stat ne sert à rien, mais elle nous a permis de nous souvenir que Kevin Garnett, avant les Celtics, c’est 7 sorties au premier tour de suite. C’est dire à quel point Minny n’a jamais réussi à construire autour de Kevin Garnett avant la saison 2003-2004 (avec Sprewell et Cassell). C’est dire aussi à quel point l’Ouest était violent au début du siècle…

Père fouettard

Il est fort ce LeBron quand même. Ou alors ultra-centré sur lui-même. Réussir à gérer une campagne de playoffs jusqu'au titre, du business et des combats sociaux et politiques en même temps, alors que l'humanité toute entière sait que ton fils s'est filmé en train de fumer de la weed, ça force l'admiration. Mine de rien, c'est quand même forcément un truc qui préoccupe des parents, même s'ils ont peut-être parfois oublié qu'ils ont été jeunes. Toujours est-il que tout le monde se demandait si Bronny allait prendre un aller simple pour l'Alaska pour éviter de prendre la mandale du siècle par son double mètre de papa.

Au final, l'héritier est resté et a subi les conséquences de son geste. Pas de gifle royale, mais un truc bien pire pour un ado de 2020 : l'interdiction de streamer sur sa chaîne Twitch, alors qu'il avait prévu un live avec la superstar NFL Odell Beckham Jr. Si vous êtes des boomers comme nous, vous aurez du mal à comprendre la dureté de la sanction, mais c'est pire que d'être privé de sortie pour la génération actuelle.

Avec ce retour de LeBron à la maison, c'est malheureusement la fin des memes et vidéos autour de la boulette (pun intended) de Bronny. Voici un best of.