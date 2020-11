Enes Kanter, ses espoirs XXL sur l’apport de Jusuf Nurkic

Les Portland Trail Blazers ont réalisé une intersaison intéressante. En plus de conserver Carmelo Anthony et Rodney Hood, la franchise de l'Oregon a réussi à s'attacher les services de Derrick Jones Jr et Harry Giles. Puis via des échanges, les Blazers se sont aussi bien renforcés avec Robert Covington et Enes Kanter.

Très heureux de revenir aux Blazers après son premier passage en 2019, le Turc dispose de grosses ambitions. A Portland, l'intérieur va ainsi retrouver Jusuf Nurkic. Et très clairement, le joueur de 28 ans croit beaucoup au potentiel du Bosnien.

"J'ai le sentiment qu'il y a deux ans, si nous n'avions pas perdu Nurk sur blessure, nous aurions pu gagner le titre. Nurk apporte tellement... Je le dis toujours aux gens autour de moi, je le considère comme un All-Star. Je pense d'ailleurs que cette saison il a de bonnes chances de le devenir. Il y a deux ans, quand j'ai été signé par les Blazers à la suite de ma libération par les Knicks, j'étais tellement impatient de jouer avec lui. Ses performances dans la bulle, après une saison sans jouer, montrent simplement quel joueur et quel homme il est", a assuré Enes Kanter pour NBC Sports.

Pour rappel, Jusuf Nurkic tournait à 17,6 points, 10,3 rebonds et 4 passes décisives de moyenne dans la bulle. Pour un retour de blessure et malgré des conditions difficiles (sur le plan personnel), il avait impressionné son monde. Et effectivement, on partage le point de vue d'Enes Kanter : en forme, il peut vraiment tout changer pour les Blazers.