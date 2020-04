Enes Kanter donne une raison de plus de penser que la saison sera annulée

La NBA veut absolument finir la saison pour éviter de lourdes pertes financières. C’est compréhensible. Pour y parvenir, les dirigeants se penchent actuellement sur des solutions inédites comme l’organisation d’un tournoi sur terrain neutre avec des duels de playoffs allégés. Mais pour les joueurs, reprendre dès le moment où l’épidémie de coronavirus sera jugulée aux Etats-Unis semble impossible, comme l’explique Enes Kanter.

« Vous ne pouvez pas juste nous dire : ‘OK on reprend dans une semaine.’ Il y a des joueurs qui peuvent bosser un peu mais d’autres sont coincés dans leur appartement en ce moment. On doit s’assurer que chacun puisse être en forme, surtout si on passe directement aux playoffs. »

Giannis Antetokounmpo, par exemple, a déjà révélé qu’il n’avait plus aucun accès à un panier depuis que la ligue a ordonné la fermeture des centres d’entraînement. Son coéquipier Khris Middleton est dans le même cas. Voilà déjà un mois que la saison NBA est suspendue et plusieurs semaines que les joueurs sont confinés. Ils ne seront évidemment pas au sommet de leur forme une fois la crise sanitaire terminée. LeBron James partageait d’ailleurs l’avis d’Enes Kanter. Le multiple MVP militait pour un mini camp d’entraînement et quelques matches de saison régulière avant d’attaquer les playoffs. Un timing qui semble de plus en plus difficile, pour ne pas dire impossible à tenir.

Il en va de la santé des athlètes. Le risque de blessure sera plus important s’ils attaquent directement des matches à enjeux sans être en bonne condition physique. Il en va aussi de la qualité du spectacle. Autant de raisons qui, encore une fois, laissent penser que la meilleure solution reste d’annuler la saison.