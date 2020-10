Les Houston Rockets connaissent une intersaison animée. Après l'échec en Playoffs face aux Los Angeles Lakers (1-4), les Texans ont subi de nombreux changements : les départs de l'entraîneur Mike D'Antoni, mais aussi du GM Daryl Morey.

En attendant la nomination d'un nouveau coach, les rumeurs sont nombreuses concernant l'évolution de l'effectif. Si James Harden reste bien évidemment intouchable, tous les autres joueurs semblent potentiellement sur le départ. On évoque même un possible trade de Russell Westbrook.

De son côté, Eric Gordon n'a visiblement pas apprécié ces bruits de couloir. Vantant les qualités du groupe actuel, l'arrière a tout de même réalisé un aveu sur la vie du vestiaire.

"L'alchimie pourrait être meilleure. Pour nous, il y a eu beaucoup de changements l'an dernier. Nous avons joué 'small ball' pendant la moitié de la saison. Mais en Playoffs, c'est uniquement une question de duels.

Nous avons besoin d'une opportunité avec le même groupe de mecs, pour construire une vraie alchimie et tenter d'être plus forts. Je pense qu'on peut mieux jouer sur le long terme. Je ne crois pas que cette équipe ait besoin d'une reconstruction.

Cette équipe est bonne. Je me moque des critiques des gens, ça ne compte pas. Malgré les blessures, nous avons tout de même gagné plus de 50 matches et nous avons ce qu'il faut pour les Playoffs", a assuré Eric Gordon pour The Ashley Nevel Show.