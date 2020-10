Eric Paschall raconte le racisme ordinaire honteux vécu… dans un ascenseur

Eric Paschall ne compte pas « shut up and dribble » (la fermer et jouer au basket). Le jeune homme de 23 ans est au contraire très investi sur toutes les questions de société. Il commente aussi l’actualité aux Etats-Unis et notamment celle autour de l’élection Présidentielle. Il a par exemple dénoncé les propos du Vice-Président Mike Pence, qui estimait qu’il n’y avait « pas de racisme systématique » dans le pays. Pourtant, l’intérieur des Golden State Warriors a déjà été victime de discrimination. Avec un nouvel exemple récent qu’il a raconté sur les réseaux sociaux.

So my story today is I get on the elevator at an Airbnb I am staying at and a white lady turns her back soon as I (the only black guy) gets on!!!!! Smh

— Eric Paschall (@epaschall) October 20, 2020