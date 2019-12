Et Frank Ntilikina quitta le cinq majeur des Knicks…

On le pensait bien installer dans le cinq majeur des Knicks. Mais Mike Miller en a décidé autrement. Elfrid Peyton de retour de blessure, c'est Frank Ntilikina qui en a fait les frais en reprenant son rôle de remplaçant. Sur les deux derniers matches, il n'a joué que 10 minutes, et cela pourrait rester ainsi. Mais l'international français est loin d'être résigné par cette situation. Il s'est même un peu agacé qu'on lui pose souvent cette question sur son rôle.

"Il joue bien. Ça a l'air facile pour lui, il met les gars dans de bonnes dispositions. C'est un excellent coéquipier et quelqu'un dont je peux apprendre. Un ajustement ? Je vous le dis à chaque fois, je me fous de démarrer le match ou pas. Je dois être prêt quand le coach fait appel à moi et faire tout ce que je peux pour aider l'équipe. Je suis confortable avec ça. Quand je suis sur le terrain, je connais mon job. Je dois le faire et amener tout ce que je peux à l'équipe."

Tant que le problème des meneurs ne sera pas réglée à New York, Frank Ntilikina continuera de stagner dans sa progression. La meilleure chose qu'on lui souhaite pour les fêtes ? d'être vite échangé dans un endroit sain et moins exposé.