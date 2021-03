Evan Fournier peut enfin jouer avec les Boston Celtics !

UPDATE : Les Boston Celtics vont enfin pouvoir voir leur nouvelle recrue à l’œuvre. Evan Fournier a été autorisé à jouer après plusieurs jours à devoir respecter le « NBA Health and safety protocol ».

On ne sait pas s’il était cas contact, mais le fait est qu’il pourra faire ses débuts avec sa nouvelle équipe ce lundi soir. Après avoir raté la rencontre de samedi contre le Oklahoma City Thunder, l’ancien joueur du Orlando Magic étrennera son nouveau jersey contre les New Orleans Pelicans. Et devant du public, une première pour les C's depuis un an.

The Celtics say Evan Fournier is available for tonight’s game. Fournier will make his debut on the night Boston has fans in the stands for the first time since last March.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) March 29, 2021