Evan Fournier : « 9 kilos de muscles en deux mois, impossible »

Le fantasme du muscle. Et de l’athlète qui se déchire sur une courte période pour revenir encore plus fort. Souvent pendant l’été, intersaison oblige. Quand l’actualité est peu chargée, qu’il n’y a aucun match à se mettre sous la dent et que l’on rêve d’un basketteur qui serait encore plus dominant à la rentrée. Avec des transformations physiques annoncées. Untel a pris cinq kilos de muscles. Ou carrément dix. Photos à l'appui par moment. Et ça, ça peut gonfler Evan Fournier.

« J’en ai vraiment marre d’entendre : ‘il a pris 9 kilos de muscles en deux mois.’ Ce n’est juste pas possible. C’est impossible de créer du muscle aussi rapidement. »

Man Im so tired of hearing “ he put on 20 pounds of muscle in 2 months”. Its just not possible. Its physically impossible to create muscles that fast. 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 6, 2020