Fab Five : enfin la fin du beef entre Chris Webber et Jalen Rose ?

Brouillés depuis des années, les deux membres emblématiques du Fab Five, Chris Webber et Jalen Rose, se sont rapprochés ces derniers mois.

Il y a quelques jours, on vous avait proposé une liste de documentaires sur le basket à regarder pendant le confinement. Si vous avez pu visionner celui sur le Fab Five de Michigan, vous savez que Jalen Rose et Chris Webber, deux des membres les plus éminents du quintet, sont en froid depuis plusieurs années. Webber n'avait pas voulu participer au documentaire et Rose lui reprochait depuis longtemps déjà son comportement après l'affaire Ed Martin (des joueurs des Wolverines recevaient de l'argent du "mécène", qui blanchissait de l'argent pour son business de paris sportifs). Pour tous ceux qui ont grandi avec cette équipe et suivent les tribulations de ses membres, une bonne nouvelle se profile. Lors d'une interview dans le Boston Globe pour évoquer l'école qu'il a créée à Detroit, le consultant ESPN a confié que sa relation avec Chris Webber s'était nettement améliorée dernièrement.

"Nous sommes en contact en ce moment et sommes des frères. J'ai toujours le sentiment que l'on a besoin de se dire les choses face à face, sans aucune distraction, hype ou caméra. Il faut qu'on le fasse comme des grands garçons, parce que c'est mon frère".

C'est depuis la nomination de Juwan Howard au poste de head coach des Wolverines que les tensions se sont apaisées entre les deux anciens joueurs NBA.

Rose a au passage estimé que la fac de Michigan, contrainte de retirer les bannières du Final Four de l'époque du Fab Five, devrait rendre hommage au Fab Five une bonne fois pour toutes.

"Aucun de nos maillot n'a été retiré, mais l'un d'entre nous est le coach de l'équipe... Je regarde beaucoup de matches NCAA et je vois les maillots des joueurs être retirés. Je suis content pour eux, mais pour nos trois saisons à Michigan, je pense qu'ils devraient faire une bannière noire, avec le jaune et le bleu sur l'extérieur, et mettre nos cinq numéros dessus, tout en laissant les gens les porter sur le terrain. Il faut que ce soit une bannière "Fab Five". J'espère qu'il ne faudra pas attendre que quelque chose arrive à l'un d'entre nous pour que ça arrive. Pareil pour le Hall of Fame. On ne pourrait pas avoir une plaque à notre nom là-bas ? Donnez-nous des fleurs pendant qu'on est toujours là..."