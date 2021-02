Depuis le début de la saison, on guette le temps de jeu de Facundo Campazzo et les opportunités qu'offre Mike Malone au génie argentin. Le temps de jeu de l'ancien meneur du Real Madrid est irrégulier, comme on pouvait s'en douter. Denver est une équipe qui tourne bien et bouleverser la rotation n'est pas dans l'intérêt des Nuggets. En revanche, à chaque fois que Campazzo a l'occasion d'apporter sa pierre à l'édifice, il le fait avec application et efficacité. Dimanche, contre les Los Angeles Lakers, l'un des bourreaux des Bleus au Mondial 2019 a rappelé qu'il était l'un des plus beaux passeurs de la planète.

Facundo Campazzo avait gratifié les fans des Nuggets de quelques jolis caviars ici et là depuis son arrivée, mais rien du niveau de ce qu'il a proposé contre LeBron et sa bande. Le visage de Kyle Kuzma quand il voit le ballon lui passer sous le pif est absolument priceless.

Facundo Campazzo, qui a fini avec 15 points et 4 passes face aux Lakers, joue pour le moment 12 minutes par match avec Denver. Pas assez pour proposer des stats plus ronflantes que celles de Milos Teodosic, autre génie de l'Euroleague récemment passé par la NBA. En revanche, il est fort possible que Mike Malone sollicite davantage l'Argentin en cours de route et pendant les playoffs où son expérience n'aura pas de prix.

Facundo Campazzo fait déjà saliver Denver, le magicien argentin va être un énorme facteur X