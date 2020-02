Un France-Espagne en match amical ? Difficile à concevoir tant les affrontements entre les Bleus et la Roja sont généralement synonymes de bastons pour la gagne dans des tournois majeurs. Selon les informations de L'Equipe, la FFBB devrait pourtant bien annoncer la tenue d'une rencontre de préparation pré-olympique entre les deux pays européens rivaux lors d'une double affiche le 30 juin à Malaga et quelques jours plus tard à Bercy. En lever de rideau de cette rencontre, il y aura très certainement un autre France-Espagne, chez les filles, où les joueuses de Valérie Garnier tenteront de faire chuter les championnes d'Europe avant de s'envoler pour Tokyo et le tournoi olympique du 26 juillet au 9 août.

Les garçons sont eux susceptibles de participer également à un tournoi de préparation en Chine, du côté de Shanghai, si les conditions sanitaires liées au coronavirus le permettent. Au menu hypothétique, des rencontres face à l'Argentine et... les Etats-Unis. Autant dire que l'on espère que tout sera réglé d'ici là pour que l'on puisse avoir droit à ces oppositions.