Coupé par les Kings, Frank Kaminsky rebondit à Phoenix

Frank Kaminsky avait décidé de quitter les Phoenix Suns pour signer chez les Sacramento Kings. Finalement son contrat n'était pas garanti et l'intérieur a été coupé avant la deadline la nuit dernière. Heureusement pour lui, les Suns ne sont pas rancuniers et ont décidé de le récupérer.

En effet, les franchises NBA ont 48 heures pour faire une enchère et repêcher les joueurs fraîchement coupés par leur ancienne équipe. C'est ce que la franchise d'Arizona a fait pour Frank Kaminsky. Les Suns ajoutent donc à leur roster un joueur d'expérience capable d'apporter de bonnes minutes dans la raquette tout en plantant quelques paniers longue distance. Et tout ça à moindre frais. Bonne pioche.

The Phoenix Suns have claimed F/C Frank Kaminsky off free agency waivers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 22, 2020