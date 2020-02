Frank Ntilikina et trois autres joueurs proposés aux Warriors pour Russell

D’Angelo Russell est l’une des attractions du marché à deux jours de la deadline des trades NBA. Son nom revient avec insistance et plusieurs équipes sont sur les rangs. Dont les New York Knicks. La franchise de Manhattan se cherche désespérément un meneur confirmé et les dirigeants ont donc formulé une offre aux Golden State Warriors. Ils auraient proposé Frank Ntilikina, Bobby Portis, Allonzo Trier, Kevin Knox et un second tour de draft en l’échange de l’ancien All-Star.

The New York Knicks reportedly offered Kevin Knox, Frank Ntilikina, Allonzo Trier, Bobby Portis, and a 2nd-Round Pick for D’Lo, per @ScoopB

GSW is not interested, wants Mitchell Robinson, and a 1st-Round Pick included in the deal.

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 3, 2020