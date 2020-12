Frank Ntilikina, plusieurs franchises NBA déjà à l’affût pour le récupérer…

La saison à venir s'annonce importante pour Frank Ntilikina aux New York Knicks. Depuis sa sélection au #8 pick de la Draft 2017, le meneur n'a pas été à la hauteur des attentes. Ainsi, son nom a été régulièrement mentionné dans les rumeurs concernant un éventuel trade.

Cependant, sur cet exercice, le Français va avoir une nouvelle chance de s'imposer à New York. Avec l'arrivée Tom Thibodeau sur le banc des Knicks, le jeune talent, avec son profil défensif, peut avoir une vraie carte à jouer. Surtout que la concurrence à son poste n'est pas incroyable (Elfrid Payton, Dennis Smith Jr, Immanuel Quickley).

Mais si Ntilikina ne parvient pas à saisir cette opportunité, son départ sera clairement d'actualité. En effet, avec la situation contractuelle du Tricolore (agent libre protégé au terme de la saison), les Knicks vont chercher à l'échanger dans l'hypothèse de performances mitigées.

Frank Ntilikina raconte son quotidien face aux rumeurs

Et selon les informations du journaliste de Newsday Steve Popper, Ntilikina conserve une cote de popularité intéressante dans la Ligue. Si New York cherche à se débarrasser de lui, de nombreuses équipes sont déjà prêtes à le récupérer contre "une faible contrepartie".

Pour de nombreux observateurs, Frank Ntilikina a stagné dans sa progression en NBA à cause de l'instabilité des Knicks. Et sans surprise, plusieurs formations ont donc l'envie de lui offrir une chance dans un contexte plus favorable. Comme un filet de sécurité dans l'éventualité d'un échec à New York.