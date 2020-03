Frank Ntilikina s’est montré, le moment est bien choisi

Depuis le début de la saison, on a tendance à s'enthousiasmer dès que Frank Ntilikina se montre sous son meilleur jour ou a l'opportunité de le faire. C'est à la fois parce que l'on a vraiment envie qu'il réussisse à New York et parce que l'on croit vraiment en son potentiel et en ses qualités. Les sceptiques sont nombreux, particulièrement chez les fans français. Mais quand on le voit jouer comme la nuit dernière contre les Washington Wizards, on n'a vraiment pas envie de quitter le wagon.

Ce n'était que Washington et les Knicks ont perdu le match, ce qui reste quand même la mesure statistique la plus importante. Mais Frank Ntilikina, utilisé 30 minutes en sortie de banc, s'est montré digne des éloges que lui fait Mike Miller depuis qu'il a remplacé David Fizdale. L'intérimaire loue constamment l'intelligence de jeu, la maturité et les progrès du "French Prince". Ce qu'il a vu mardi dans la capitale fédérale a dû le conforter dans cet avis.

L'ancien Strasbourgeois a battu son record de points en carrière (20 points à 6/9 dont 3/5 à 3 points), tout en délivrant 10 passes décisives (son record es à 11), avec 17 de +/- et 2 interceptions. Comme trop rarement cette saison, autant à cause du contexte dans lequel il évolue que de ses propres hésitations, Ntilikina a pris sa chance et montré du mordant. Ça n'a pas évité la défaite aux Knicks, mais tout le monde a remarqué l'impact offensif du Français, plus généralement salué pour ses prouesses de l'autre côté du temps. Miller a encore apprécié, comme il l'a expliqué au micro de SNY.

"Avant, quand Frank avait un défenseur face à lui, il faisait forcément la passe à Mitchell Robinson, Bobby Portis ou quelqu'un d'autre. Désormais, il voit les espaces s'ouvrir jusqu'au panier et il les prend. Je trouve qu'il lit mieux les défenses adverses, il a progressé à ce niveau. Ce soir, je trouve qu'il a joué avec beaucoup de maîtrise. C'est ce mot que j'utilise le plus pour le décrire ces derniers temps. Il a fait du très bon boulot dans la manière d'appeler les systèmes et dans l'agressivité qu'il a montré quand il a fallu être agressif".

Le temps de jeu de Frank Ntilikina reste à géométrie variable (30 minutes hier après des matches à 17, 19 et 10 minutes...), mais ce n'est peut-être pas le plus important. Leon Rose vient d'être nommé président des New York Knicks et est en train de se faire une opinion sur l'effectif en place. Ce qu'il a vu de Ntilikina depuis 15 jours, entre son intensité défensive décisive contre Houston et cette belle performance face aux Wizards, est forcément encourageant. Le désormais ex-ponte de la puissante agence CAA ne pourra pas faire venir des stars en un claquement de doigts. Reconstruire en s'appuyant sur des joueurs en place semble obligatoire. Mitchell Robinson et RJ Barrett feront partie de l'aventure. Espérons que Frank Ntilikina qui a développé une relation particulièrement intéressante avec ces deux-là, en soit aussi.

Les highlights de Frank Ntilikina contre Washington

Les stats de Frank Ntilikina en 2019-2020