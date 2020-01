Jonathan Isaac s'est fait peur cette nuit. Il s'est coincé la jambe en attaquant le cercle en début de match. Il s'est très vite retrouvé au sol à se tenir le genou.

"Je ne me suis jamais blessé au genou. Donc dès que c'est arrivé, je me suis mis à penser au pire. Je me suis dit que c'était fini. Puis je me suis senti de mieux en mieux donc je me suis dit que ça devrait aller", explique l'ailier du Orlando Magic.

Il souffrirait finalement d'une hyper-extension du genou. Mais il va devoir passer une IRM afin de déterminer la gravité exacte de la blessure. Isaac est l'un des joueurs clés du Magic cette saison. Il tourne à plus de 12 points et 7 rebonds de moyenne.