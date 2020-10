La free agency 2020 devrait débuter le 1er décembre en NBA. Mine de rien, ça arrive vite ! On a essayé de mettre sur pied 10 "mariages" qui seraient bons pour les deux parties, le joueur et la franchise, et qu'on aimerait finalement assez bien voir se matérialiser.

Danilo Gallinari aux Golden State Warriors

Après quelques années où on s'est demandé si son corps lui laisserait avoir une fin de carrière, Danilo Gallinari vient d'enchaîner deux belles saisons en NBA. Avec les Los Angeles Clippers, puis cette année avec Oklahoma City, au sein de l'équipe la plus surprenante de la ligue, l'Italien n'a pas été si loin que ça du niveau All-Star. Au Thunder, il était encore au-dessus des 18 points et 5 rebonds de moyenne. On pourrait se dire qu'une prolongation à OKC aurait pu l'intéresser pour accompagner le développement de cette jeune escouade, mais "Gallo" a fait connaitre ses intentions cette semaine. A 32 ans, un gros contrat est la dernière de ses préoccupations. C'est le titre qu'il veut, ou en tout cas de vraies chances de le gagner, quitte à faire des sacrifices sur le plan financier et du temps de jeu.

Danilo Gallinari va sans doute quitter OKC pour aller jouer le titre

On l'a vu féliciter les Lakers après leur titre, mais c'est plutôt aux Golden State Warriors où on le voit bien atterrir. En sortie de banc, ou même dans le cinq selon ce que compte faire Bob Myers d'Andrew Wiggins et du pick n°2, "Gallo" a l'expérience et le jeu pour être une vraie plus-value.

Il peut scorer d'à peu près partout sur le terrain et est un manieur de ballon très compétent, capable de soulager Stephen Curry et Klay Thompson au niveau du shoot. L'ancien joueur des Nuggets, qui peut évoluer sur les potes 3 et 4, tourne à 42% à 3 points sur les deux dernières saisons. Il lui faudrait accepter de prendre un peu de recul en termes de tickets shoots, mais le fit semble bon.