Il y a eu 37 signatures et trades dès l'ouverture de la Free Agency NBA 2020. C'est parti très, très fort. Voici la liste complète de tous les mouvements.

Nous mettrons à jour quotidiennement cette liste pour vous permettre de voir en un coup d'oeil les différentes signatures et transferts ayant eu lieu dans la journée. Les plus gros mouvements et signatures de cette Free Agency NBA 2020 renvoient aux news dédiées.

Le point équipe par équipe : En parallèle, nous mettons également à jour notre grand LIVE de la Free Agency équipe par équipe avec les arrivées, les départs, la mise à jour des rosters, les nouvelles cibles etc...

Samedi 21 novembre - Free Agency NBA - Jour 1

Michael Carter-Williams reste au Orlando Magic (termes du contrat encore inconnu)

reste au Orlando Magic (termes du contrat encore inconnu) Denzel Valentine signe pour un an et 4,7 millions (qualifying offer)

signe pour un an et 4,7 millions (qualifying offer) Chimezie Metu coupé par les San Antonio Spurs

Nuit et matinée :

Le Grand LIVE de la Free Agency NBA équipe par équipe