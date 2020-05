Game Of Zones : LeBron doit affronter la Dream Team, Kyrie fout le boxon

Aujourd'hui, un épisode exceptionnellement long et riche en références de la saga Game Of Zones. Un régal, comme d'habitude.

Game Of Zones est de retour sur nos écrans. Le Bleacher Report diffuse actuellement la saison 7 de la série animée inspirée de Game Of Thrones et de la NBA. Dans cet épisode, le troisième, la Dream Team de Michael Jordan est aux portes du royaume. Une équipe de superstars actuelles est donc montée à la hâte pour combattre l'envahisseur. Avec LeBron James dans le rôle du sauveur. Pendant qu'un plan de bataille se prépare, Kyrie Irving et les autres stars rejetés décident d'attaquer les médias.

L'épisode 3 de Game Of Zones, saison 7