Game of Zones : la NBA se prépare à envoyer sa ‘Dream Team’ actuelle

Le Bleacher Report a bien joué sur la situation autour du Covid-19 pour sa saison de Game of Zones. Mais ici, c'est une horde de "marcheurs blancs" (pour se référer à Game of Thrones) en mode Dream Team 92 qui vient menacer l'avenir de la NBA. Michael Jordan, Scottie Pippen, Charles Barkley et cie veulent reconquérir la ligue, au moyen de la force. Adam Silver et ses ouailles doivent donc monter leur propre "Dream Team" pour affronter l'ennemi et sauver la NBA. La cacophonie règne dans cette réunion pour désigner les 10 guerriers. Avec, au passage, un petit clin d'oeil frenchie. Et une destination idoine pour cet affrontement de rêve.

L'épisode 2 de Game of Zones