Quand Gary Trent Jr suit EXACTEMENT les traces de son père

Gary Trent Jr est l’un des nombreux fils d’ancien joueur NBA qui s’est mis en faire de reprendre le flambeau de son paternel. Comme lui, il joue aujourd’hui dans la grande ligue. Gary Trent premier du nom, 11ème choix de la draft 1995, a évolué 9 ans dans la grande ligue, le temps d’y compiler 8,6 points et 4,5 rebonds de moyenne en 506 matches. Contrairement à son fiston qui allume les défenses de loin, il évoluait dans la peinture.

Deux joueurs différents donc, mais apparemment un même destin. En effet, il y a 23 ans, Gary Trent Sr, qui avait débuté sa carrière aux Portland Trail Blazers, était transféré aux Toronto Raptors après 41 matches au cours de sa troisième saison NBA. Et hier soir, Gary Trent Jr, a été envoyé… aux Raptors, en provenance des Blazers. Après 41 matches. Au cours de sa troisième saison NBA. Une petite anecdote complètement anodine mais drôle.

Portland traded Gary Trent Sr. to the Raptors in 1998. Less than a year later, Gary Trent Jr. was born and today, Portland is trading his son to the Raptors 23 years later. https://t.co/gKSuFmI2gp

— Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) March 25, 2021