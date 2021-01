Gary Trent Jr sort le flop… de l’année ???? Quelle indécence

Il n’y a plus de pudeur. Ni de scrupules. Gary Trent Jr a laissé tout ça au vestiaire au moment de rentrer sur le parquet… et de se jeter dessus. Le jeune arrière des Portland Trail Blazers nous a sorti l’un des flops les plus honteux de l’année contre le Oklahoma City Thunder.

Alors qu’il perd le contrôle de la balle suite au bon retour en défense de Shai Gilgeous-Alexander, Trent sort un saut incroyable pour tenter d’obtenir la faute.

This flop by Gary Trent Jr. is wild 😂 @shaqtin pic.twitter.com/FtmLC0axmi — Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2021

Le plus drôle reste la réaction de SGA, mort de rire devant cette tentative désespérée de son adversaire. C’est presque encore plus fort que ce double flop de Joel Embiid et Daniel Theis la semaine dernière.

A little acting here 😅 pic.twitter.com/Kh4h1IYKCj — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 21, 2021

Marcus Smart et Joel Embiid s’accusent de flopper : l’hôpital, la charité…