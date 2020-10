George Hill de retour à Milwaukee… pour une raison majeure

George Hill est un joueur de basket mais c’est aussi un homme engagé. L’un des leaders du boycott mené par les Bucks en plein playoffs après la tentative de meurtre de Jacob Blake, un homme noir fusillé de sept balles dans le dos par un policier non loin de Milwaukee.

Le vétéran tient aux droits de chaque citoyen et il s’implique ainsi dans la société. Nouvel exemple en date, avec ce road trip soudain de l’ancien meneur des Spurs. Alors qu’il habite à San Antonio, il s’est rendu en urgence dans le Wisconsin pour aider dans un centre de vote. En effet, l’élection Présidentielle (avancée) se déroule actuellement aux Etats-Unis.

George Hill précise notamment qu’il n’appelle pas les gens à voter pour un candidat en particulier mais que c’est important pour lui que chacun puisse exercice son droit. Celui pour lequel leurs ancêtres se sont battus. Un geste plein de classe quand même.

Today @George_Hill3 and Common Ground, a Milwaukee-based non-partisan organization, teamed up to canvass through Milwaukee’s neighborhoods to encourage city residents to vote early in the 2020 general election. pic.twitter.com/VkJi5YKuKQ

Les franchises NBA sont d'ailleurs très impliquées dans cette élection présidentielle et appellent à voter depuis plusieurs semaines. Avec l'ouverture des votes anticipés dans plusieurs villes aux USA, les joueurs ont ainsi été mis à contribution :

Head over to @Golden1Center and make your voice heard! 🗣 pic.twitter.com/KMjiRRCgHk

. @hbarnes got his vote in early 🗳

Coach and his family got out this week to make their voices heard! pic.twitter.com/uXrJZRvudt

Early Voting is going strong in Tennessee!

Nearly 50 million people have already voted early. Are you one of them?

Text Warriors to 26797 to learn about the voting options in your state.#VotersWin || #VoteEarlyDay pic.twitter.com/MSmHe4hgxF

— Golden State Warriors (@warriors) October 24, 2020