George Karl revient sur son accrochage avec DeMarcus Cousins

Entre George Karl et DeMarcus Cousins, la collaboration été très compliquée aux Sacramento Kings. Nommé en février 2015, l'ancien entraîneur a pris la porte en avril 2016 en raison de ses résultats décevants. Mais en réalité, le coach a également fait les frais de ses relations tendues avec la superstar de la franchise californienne à l'époque. Dès novembre 2015, les rapports entre les deux hommes ont connu un point de non-retour avec une altercation à la suite d'une défaite face aux San Antonio Spurs. Particulièrement agacé et frustré, Cousins a confronté et insulté Karl dans le vestiaire devant tout le groupe. Et après, l'homme de 69 ans a dû faire son maximum pour éviter l'implosion de son équipe.

"DeMarcus et moi, nous avons eu une confrontation après le match. Ensuite, le matin suivant, nous avons eu une longue et sérieuse discussion pour transformer cet incident en une victoire. Forcément, nous devions suspendre DeMarcus, peu importe que ce soit pour deux ou trois matches, et peut-être qu'il allait par la suite se réveiller et se dire qu'il ne pouvait pas être le boss. Je me suis vraiment battu pour le suspendre.

Je savais qu'il pouvait vraiment diviser l'organisation par rapport au coach. Malheureusement, si je le savais, les joueurs aussi", a regretté George Karl pour NBC.

Cette nouvelle sortie ne devrait pas arranger la relation entre les deux hommes. Récemment, DeMarcus Cousins a désigné George Karl "comme le pire coach de sa carrière"...